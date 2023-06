300 yıldır devam eden gelenek: Kurban bayramında yapıyorlar

Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıldır her Kurban Bayramı'nda devam ettirilen gelenek sayesinde, et girmeyen ev kalmıyor. Şırnak'ın Geçitboyu köyünde 300 yıllık gelenek özenle yaşatılıyor. Merkeze bağlı köyde üç asırlık geleneği sürdüren köylüler, her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kesilen kurbanlıkların etlerini bir arada topladıktan sonra eşit şekilde paylaştırıyor. Bu gelenek sayesinde köyde et almayan ev kalmıyor.