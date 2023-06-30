300 yıldır devam eden gelenek: Kurban bayramında yapıyorlar

Listede ismi olan 270 evin her birine yaklaşık 5 kilogram et düşüyor. Kurban kesen de kesmeyen de eşit şekilde pay alıyor. Bu uygulama dedelerimizden bize miras kaldı. Allah onlardan razı olsun çok güzel bir gelenek bize bıraktılar. İnşallah biz de bundan sonraki nesillere aktarırız" dedi.