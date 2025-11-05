300 metre birden çekildi! Uzmanlar uyardı;

ANADOLU PARSI BİLE YAŞIYORDU Kovada'nın Türkiye'nin eşsiz doğa harikalarından biri olduğunu belirten TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, "Kovada'nın en önemli özelliklerinden biri; göl, orman, dere ve yaban hayatı iç içedir. Bir zamanlar burada Anadolu parsı yaşıyordu, yine bir kısım yırtıcı hayvan ve çok sayıda endemik tür bulunuyordu. Doğal türlerimizden Anadolu salebi, orkideleri ve çok çeşitli börtü böcek, omurgalı omurgasız büyük bir canlı popülasyonu yaşıyordu. Türkiye'nin en değerli ve en eşsiz alanlarından biriydi. Tabii bunda gölün çok büyük etkisi vardı. Gölün kirlenmesi ve bir kısmının kurumasıyla birlikte yaban hayatı ve endemik özelliğe sahip türler de bir bir yok oluyor" dedi.