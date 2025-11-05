300 metre birden çekildi! Uzmanlar uyardı;

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Göller Yöresi'nin en güzel doğal göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nün doğal uzantısı ve göle 22 kilometrelik kanalla bağlı olan Kovada Gölü, son yıllarda ciddi kuraklık tehlikesi yaşıyor. 1970 yılında etrafındaki bitki örtüsü, yaban hayatı ve endemik türlerle zengin bir doğaya sahip Kovada Gölü, aynı yıl 'milli park' ilan edildi. Her mevsim farklı görünüme sahip Kovada Gölü ve milli park alanındaki seyir terasının olduğu bölgede başlayan kuraklık, bu yıl daha da arttı. KURAK VE ÇATLAK GÖL ZEMİNİ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Şube Müdürlüğü Kovada Milli Park Şefliği tarafından seyir terası olarak inşa edilen iskelenin bulunduğu alana kadar gelen göl suları, 300 metreyi aşkın düzeyde geri çekildi. Eskiden göl manzarasının görülebildiği seyir terasında artık ziyaretçiler, susuz, kurak ve çatlak göl zeminini izleyebiliyor. Gölün diğer kıyılarında da ciddi su kaybı yaşanıyor.