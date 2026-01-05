30 gram lif tüketin metabolizmayı düzenliyor! uzmanı cevap verdi: Doğal halinden farklı, metabolik hastalık maalesef

Aydemir, günde 30 gram lif tüketmenin zor olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Atalarımızın beslenme şekline baktığımız zaman lif tüketimleri 100 gramı buluyor. Besinleri tam olarak alsak lifi saymak, lifi eksik almak gibi hiçbir problemimiz olmaz. Ama günümüzde o kadar çok besin ögesini rafine etmişiz, doğal halinden farklı bir formata çevirmişiz ki lifsiz, rafine ürünleri yiyor olmuşuz. Bunun bedeli olarak da herkesin genel olarak bağırsak kimyası bozulmuş. Bağırsak kimyası bozulunca en başta bağışıklık sistemimiz arkasından birçok metabolik hastalık maalesef mücadele ettiğimiz konular arasına girmiş." Kuru fasulye ve nohut ile mercimeğin en değerli lif kaynakları olduğuna işaret eden Aydemir, Amerikan Bağırsak Projesi bulgularından birinin de ne kadar çeşitli bitki tüketilirse bağırsak mikrobiyomunun da daha çeşitli olduğunu söyledi.