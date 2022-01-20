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Hayat-Aktüel
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3 şehirde 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

2022-01-20 16:21:09
3 şehirde 1428 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Mardin ve Batman'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1428 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Siirt'te iki gündür etkisini sürdüren kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. İlçelerden Pervari'de 44, Şirvan'da 58, Kurtalan'da 67 köy ve 20 mezra, Eruh'ta 55 köy ve 14 mezra, Baykan'da 30 köy ve 20 mezra ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmaları sürdürüyor. Siirt Belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı önlem alıyor.

#1
Foto - Mardin'de kar nedeniyle Derik, Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit ve Savur'da 550 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Mardin'de kar nedeniyle Derik, Mazıdağı, Ömerli, Dargeçit ve Savur'da 550 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

#2
Foto - Batman'da kar nedeniyle Kozluk, Beşiri, Sason, Gerçüş ve Hasankeyf ilçelerinde 286 köy ile 284 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman'da kar nedeniyle Kozluk, Beşiri, Sason, Gerçüş ve Hasankeyf ilçelerinde 286 köy ile 284 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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