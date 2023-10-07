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Yaşam
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3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

2023-10-07 13:42:24
3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurören Muhtarlığı işbirliğinde "Çukurören Biberi Tanıtım Şenliği" gerçekleştirildi.

#1
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Merkeze bağlı Çukurören köyünde 160 yıl önce Türkiye'ye gelen göçmenlerin yanlarında getirdiği ata tohumlarıyla üretimi başlayan, Türk Patent ve Marka Kurumunca 3 sene önce coğrafi işaret tescili yapılan acı kırmızı biberin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla şenlik organize edildi.

#2
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, beraberindeki protokol üyeleriyle, köyde duvar ve balkonlarda kurutulan biberleri inceledi.

#3
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Köylü kadınlarla iplere biber dizen Vali Aygöl, şenlikte yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir." sözünü hatırlatarak, kendilerini bir araya getirenin üretim, köylü ve köylünün başarısı olduğunu söyledi.

#4
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

İnsanların dikkatini köye çeken olayın, köylünün ekimi, başarısı ve çalışmasından kaynaklandığını belirten Aygöl, şöyle konuştu: "Biz ekersek, biz fayda sağlarsak, biz üretirsek o zaman kıymeti olur. Aksi takdirde yük oluruz. Evlat da olsa ana baba da olsa üretmeyen, insanlara yüktür, üreten de velinimettir. Burada Anadolu'nun çalışkan insanlarıyla birlikteyiz. Üreten herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her geçen gün gelişen ve her geçen gün üreten bir memlekette yaşıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla üretimi her geçen gün üzerine katlayarak yapacağız. Dizilmesi, kurutulması zahmetli olan biberin modern imkanlardan yararlanarak üretim sürecini kısaltmak için muhtarlığımızın talebi olan kurutma makinesini İl Özel İdaremiz, BEBKA, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle köylümüzün hizmetine sunduk. En büyük acımız, Çukurören acı biberi olsun."

#5
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da Çukurören biberinin serüvenin 160 yıl önce başladığını dile getirdi.

#6
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Üreticinin bahçesinde, duvar ve balkonlarında kuruttuğu biberin sanayi ve ticaret ürünü olduğunu anlatan Yoldaş, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak hem desteklemeler sağladık hem de iyi tarım kapsamında insan sağlığını bozan etkenlerden arındırdık." dedi.

#7
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Muhtar Muhittin Dündar ise biberin ata tohumu olmasından dolayı genetiğini değiştirmeden ürettiklerini söyledi. Halk oyunları gösterisinin ardından "En İyi Biber Yarışması"nda birinci seçilen 3 kilogramlık kırmızı acı biber, yaklaşık bir saat süren açık artırmada iş adamı Şükrü Keskin tarafından 30 bin liraya satın alındı.

#8
Foto - 3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

Bilecik ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi odaları ile oda ve dernekler tarafından 2 bin biber dizili bağın satın alındığı etkinlikte, satışlardan elde edilen gelirin Çukurören Köyü Muhtarlığına aktarılacağı bildirildi.

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