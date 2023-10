3 kilogramlık kırmızı biber sepeti 30 bin liradan satıldı

İnsanların dikkatini köye çeken olayın, köylünün ekimi, başarısı ve çalışmasından kaynaklandığını belirten Aygöl, şöyle konuştu: "Biz ekersek, biz fayda sağlarsak, biz üretirsek o zaman kıymeti olur. Aksi takdirde yük oluruz. Evlat da olsa ana baba da olsa üretmeyen, insanlara yüktür, üreten de velinimettir. Burada Anadolu'nun çalışkan insanlarıyla birlikteyiz. Üreten herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Her geçen gün gelişen ve her geçen gün üreten bir memlekette yaşıyoruz. Yapacağımız çalışmalarla üretimi her geçen gün üzerine katlayarak yapacağız. Dizilmesi, kurutulması zahmetli olan biberin modern imkanlardan yararlanarak üretim sürecini kısaltmak için muhtarlığımızın talebi olan kurutma makinesini İl Özel İdaremiz, BEBKA, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün desteğiyle köylümüzün hizmetine sunduk. En büyük acımız, Çukurören acı biberi olsun."