2022-12-29 22:15:05 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu
Tekirdağ’da 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.
Tekirdağ’da 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.
Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yakınlarının 3 gündür telefonla arayarak ulaşamadığı Beysim Çavuş’un tek başına yaşadığı evinin kapısını da açmaması üzerine polis tarafından çilingir vasıtasıyla içeri girildi.
Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyette bulunan Beysim Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri incelemelerinin ardından Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan Beysim Çavuş’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
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