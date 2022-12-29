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Yaşam
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3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

2022-12-29 22:15:05
3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Tekirdağ’da 3 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki vatandaş evinde ölü bulundu.

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Foto - 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi'nde yakınlarının 3 gündür telefonla arayarak ulaşamadığı Beysim Çavuş’un tek başına yaşadığı evinin kapısını da açmaması üzerine polis tarafından çilingir vasıtasıyla içeri girildi.

#2
Foto - 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Sağlık ekipleri, hareketsiz vaziyette bulunan Beysim Çavuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

#3
Foto - 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Olay yeri incelemelerinin ardından Çavuş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Foto - 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

Öte yandan Beysim Çavuş’un kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.

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