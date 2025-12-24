  • İSTANBUL
Ekonomi
18
Yeniakit Publisher
2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasıyla milyonların beklediği rakam netleşti: 2026 yılı asgari ücreti ' zamla net 28.075 TL oldu. Ancak bu artış sadece maaşları değil; işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına, borçlanma maliyetlerinden GSS primlerine kadar iğneden ipliğe tüm sosyal güvenlik kalemlerini kökten değiştirdi. İşte 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni "hesap pusulası":

1
#1
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 12 ve 18 Aralık’taki toplantıların ardından üçüncü ve son toplantısını tamamladı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2026’dan itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 28 bin 75 TL, brüt asgari ücretin ise 33 bin 30 TL olduğunu duyurdu.

#2
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

7 MİLYON ÇALIŞANI DOĞRUDAN ETKİLİYOR Yeni asgari ücret kararı, yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, ücret ve sosyal güvenlik bağlantılı kalemler üzerinden ise toplumun tamamını dolaylı olarak ilgilendiriyor.

#3
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

BİRÇOK KALEMİ YUKARI ÇEKTİ Asgari ücretteki artışla birlikte; • İşsizlik ödeneği • Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri • İsteğe bağlı sigorta ve Bağ-Kur primleri • Ev hizmetlerinde çalışanların prim ödemeleri • Borçlanma tutarları • BES kesintileri • Kıdem tazminatı tabanı gibi pek çok ödeme ve ücrette yeni tutarlar uygulanacak.

#4
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE Asgari ücrete bağlı olarak güncellenen tüm ödeme ve primler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Güncellenen kalemler, asgari ücret artışına paralel şekilde yüzde 27 oranında yeniden hesaplandı.

#5
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Yeni dönemde uygulanacak ödeme ve ücretlere ilişkin detaylı tablo ise şöyle:

#6
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

En düşük işsizlik maaşı: 2025 ücreti: 10.332,43 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 13.122,19 TL

#7
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

En yüksek işsizlik maaşı: 2025 ücreti: 20.644,86 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 26.218,97 TL

#8
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Günlük GSS primi: 2025 ücreti: 781,04 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 991,92 TL

#9
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi: 2025 ücreti: 62.407,87 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 79.257,99 TL

#10
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi: 2025 ücreti: 8.321,04 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 10.567,72 TL

#11
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

En düşük Bağ-Kur primi: 2025 ücreti: 7.735,98 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 9.824,69 TL

#12
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

BES kesintisi: 2025 ücreti: 780,09 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 990,71 TL

#13
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi: 2025 ücreti: 8.451,05 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 10.732,83 TL

#14
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

En düşük borçlanma tutarları: 2025 ücreti: 277,20 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 352,04 TL

#15
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

En yüksek borçlanma tutarları: 2025 ücreti: 2.080 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 2.642 TL

#16
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Kıdem tazminatı tabanı: 2025 ücreti: 25.808 TL → Zam oranı: ' → 2026 ücreti: 32.776 TL

#17
Foto - 2026 Asgari ücretiyle yeni dönem: 28.075 TL sonrası her şeyin tutarı arttı

Staj ücretleri de 8 bin 421 TL oldu.

