2021-07-14 13:13:36 2021 KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu!
Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için, KPSS tercihi yapacak binlerce aday ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tercih dönemine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS 2021/1 tercihlerinin temmuz ayında başlayacağı bildirilmişti. Tercihler, 8 Temmuz 2021 tarihinde sona ermişti. 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarını merak eden adaylar internet üzerinden sorgulama yapmakta. İşte merak edilen haberin devamı…