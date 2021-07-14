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2021 KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu!

2021-07-14 13:13:36
2021 KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu!

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olmak için, KPSS tercihi yapacak binlerce aday ÖSYM tarafından belirlenen KPSS tercih dönemine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada KPSS 2021/1 tercihlerinin temmuz ayında başlayacağı bildirilmişti. Tercihler, 8 Temmuz 2021 tarihinde sona ermişti. 2021 KPSS yerleştirme sonuçlarını merak eden adaylar internet üzerinden sorgulama yapmakta. İşte merak edilen haberin devamı…

#1
Foto - Memur adayları, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini tamamlamıştı. Yerleştirme sonuçlarını bekleyen memur adaylarına müjdeli haber ÖSYM’den geldi.

Memur adayları, KPSS-2021/1 Merkezi Yerleştirmeleri için 1-8 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini tamamlamıştı. Yerleştirme sonuçlarını bekleyen memur adaylarına müjdeli haber ÖSYM’den geldi.

#2
Foto - ÖSYM tarafından gelen bir son dakika haberine göre KPSS-2021 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. Adayların, 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden T.C: kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekleri açıklandı.

ÖSYM tarafından gelen bir son dakika haberine göre KPSS-2021 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları az önce açıklandı. Adayların, 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin sonuç sayfası üzerinden T.C: kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekleri açıklandı.

#3
Foto - ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden” Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur. Adaylara saygıyla duyurulur.” Şeklinde açıklama yaptı.

ÖSYM resmi internet sayfası üzerinden” Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek’te sunulmuştur. Adaylara saygıyla duyurulur.” Şeklinde açıklama yaptı.

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