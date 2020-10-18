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Otomotiv
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2020'de yollarda!

2020-10-18 21:55:44
2020'de yollarda!

Koronavirüs ile geçirdiğimiz 2020 yılında otomotiv üreticileri durmadı ve yeni modellerini piyasaya sürmeye devam etti. İşte 2020 yılında tanıtımı yapılan en yeni otomobil modelleri...

#1
Foto - TİGUAN YENİLENDİ - Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

TİGUAN YENİLENDİ - Volkswagen'in en çok tercih edilen SUV modeli Tiguan teknolojik iyileştirmelerle yenilendi. Volkswagen SUV ailesinin önemli modeli Tiguan, Ekim ayının üçüncü haftasından itibaren showroomlarda yerini alıyor.

#2
Foto - Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

Geçen seneki 911 bin üretim adediyle, dünya genelinde en başarılı Volkswagen modeli olan Tiguan, yenilenen tasarımı, ileri sürüş destek, bilgi-eğlence ve klima kontrol sistemleriyle, Volkswagen Yetkili Satıcılarında satışa sunuldu. Model, verimli ve performanslı 1.5 lt TSI 150 PS 7 ileri DSG benzinli ve 2.0 lt TDI 150 PS 7 ileri DSG dizel motor seçenekleriyle alınabiliyor.

#3
Foto - YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE - Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor. Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

YENİ DONANIM SEVİYELERİ: LİFE, ELEGANCE VE R-LİNE - Volkswagen, Tiguan’ın standart donanım seçeneklerini tamamen yeniden yapılandırmış. Life, Elegance ve R-Line olmak üzere 3 farklı versiyonla satışa sunulan modelin tüm donanım seviyeleri, önceki eşdeğer versiyonlara göre zenginleştirilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Yeni Tiguan’daki baz donanım seviyesi olan Life versiyonunda, LED ön farlar, 3 bölgeli dokunmatik klima “Climatronic”, yeni çok fonksiyonlu deri direksiyon, hız sabitleyici, 8,5 inç ekrana sahip son nesil Composition Media bilgi-eğlence sistemi, App-Connect gibi üstün donanım özellikleri standart olarak sunuluyor. Elegance ve R-Line donanım seviyelerinde standart olarak sunulan, interaktif ve akıllı aydınlatma modlarına sahip olan, Volkswagen’in en gelişmiş aydınlatma sistemi IQ LIGHT-LED Matrix Farlar; farklı yol ve sürüş koşullarına göre otomatik olarak farklı aydınlatma fazlarına geçiş yapabiliyor.

#4
Foto - YENİ HYUNDAİ İ20 - Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu. İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte yenilendi. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor.

YENİ HYUNDAİ İ20 - Ağustos ayı sonunda üretimine başlanan Yeni i20, gerçekleştirilen lansmanla Türkiye’de satışa sunuldu. İlk kez 2008 yılında tanıtılan ve 2010 yılından itibaren Türkiye’de üretimine başlanan Hyundai i20, çeşitli motor seçenekleriyle birlikte yenilendi. Dizel motora yeni modelde yer verilmezken bu kez 1.0 litre turbo beslemeli motoruyla beraber ilk kez 48 voltluk hafif hibrit versiyona geçiş yapılıyor. Bu sayede oldukça düşük bir yakıt tüketimi elde edilirken aynı zamanda yeterli performans da sunuluyor.

#5
Foto - Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

Yeni i20’nin boyu 5 mm uzayarak 4.040 mm’ye, aks aralığı ise 10 mm artarak 2.580 mm’ye çıkarılmış. 1.775 mm’lik genişliği ile ikinci jenerasyona göre 41 mm genişleyen i20, iç mekanında ön sırada 30 mm, arka sırada ise 40 mm ilave omuz genişliği sunuyor. Ayrıca, arka diz mesafesi ise 27 mm artarak 882 mm’ye ulaşıyor.

#6
Foto - Pedal tasarımı, en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, ön havalandırma kanallarının ve kapı trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir önceki jenerasyondan oldukça ayıran en belirgin detaylar. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

Pedal tasarımı, en üst seviyedeki ikiz 10,25 inç ekranlar, orta donanım seviyesindeki 8 inç dokunmatik ekran, sürücü odaklı kokpit tasarımı, mavi ambiyans aydınlatma, ön havalandırma kanallarının ve kapı trimlerinin bütünleşik çizgileri, i20’yi bir önceki jenerasyondan oldukça ayıran en belirgin detaylar. Yeni i20’nin fiyatları 158 bin 500 TL’den başlıyor ve motor seçeneği ile donanıma göre 231 bin TL seviyesine kadar çıkıyor.

#7
Foto - DACİA, 3 MODELİNİ TAMAMEN YENİLEDİ - Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan modellerini tamamen yeniledi.

DACİA, 3 MODELİNİ TAMAMEN YENİLEDİ - Dacia, üçüncü nesil Sandero, Sandero Stepway ve Logan ile en çok satan modellerini tamamen yeniledi.

#8
Foto - Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor.

#9
Foto - ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor. Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.

ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor. Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü. Bu kodlara ön ızgaranın altındaki krom Stepway logosu eşlik ederken, ön ve arka tamponlarda gövde rengindeki metal koruma plakaları bulunuyor.

#10
Foto - HONDA SUV E:CONCEPT’İ TANITTI - Honda, corona virüsü salgını süresinde ilk defa düzenlenen Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda elektrikli SUV konseptini tanıttı.

HONDA SUV E:CONCEPT’İ TANITTI - Honda, corona virüsü salgını süresinde ilk defa düzenlenen Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı'nda elektrikli SUV konseptini tanıttı.

#11
Foto - Otomobilin görüntüsü markanın gelecek yıllarda nasıl bir tasarım dili tercih edeceğini otomobil severlere gösterdi.

Otomobilin görüntüsü markanın gelecek yıllarda nasıl bir tasarım dili tercih edeceğini otomobil severlere gösterdi.

#12
Foto - Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda en dikkat çeken modellerden biri Honda’nın elektrikli SUV konsepti oldu.

Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı’nda en dikkat çeken modellerden biri Honda’nın elektrikli SUV konsepti oldu.

#13
Foto - Honda SUV e:concept'te yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing'in yeni nesil ve en gelişmiş formunu taşıyacak.

Honda SUV e:concept'te yer alan sürüş destek sistemi ADAS (Advanced Driver Assist System), Honda Sensing'in yeni nesil ve en gelişmiş formunu taşıyacak.

#14
Foto - BMW M3 VE M4 - Alman otomotiv devi BMW'nin ikon modelleri M3 ve M4'ün altıncı nesilleri tanıtıldı.

BMW M3 VE M4 - Alman otomotiv devi BMW'nin ikon modelleri M3 ve M4'ün altıncı nesilleri tanıtıldı.

#15
Foto - BMW'nin 'daha büyük ızgara' anlayışını devam ettirdiği modeller boyut olarak da seleflerinden daha büyük.

BMW'nin 'daha büyük ızgara' anlayışını devam ettirdiği modeller boyut olarak da seleflerinden daha büyük.

#16
Foto - M3 ve M4 çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru kullanıyor. Giriş versiyonunda 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. İki modelde bu motor gücüyle 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak kaşımıza çıkan M Drive Professional paketi ile sürücüler pist üzerindeki en iyi performansı alabilmesi adına sürekli olarak bilgilendiriliyor.

M3 ve M4 çift turbolu 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motoru kullanıyor. Giriş versiyonunda 480 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. İki modelde bu motor gücüyle 0'dan 100'e 4 saniyede ulaşabiliyor. Opsiyonel olarak kaşımıza çıkan M Drive Professional paketi ile sürücüler pist üzerindeki en iyi performansı alabilmesi adına sürekli olarak bilgilendiriliyor.

#17
Foto - Pakette yer alan M Drift Analyzer sistemi ise yaptığınız drift'leri, drift yaparak gittiğiniz mesafeyi ve açınızı kaydederek bir uygulama vasıtasıyla kuş bakışı görüntülerinizi izleyip karşılaştırma yapmanızı sağlıyor. BMW M3 ve M4, 10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelini paylaşıyor.

Pakette yer alan M Drift Analyzer sistemi ise yaptığınız drift'leri, drift yaparak gittiğiniz mesafeyi ve açınızı kaydederek bir uygulama vasıtasıyla kuş bakışı görüntülerinizi izleyip karşılaştırma yapmanızı sağlıyor. BMW M3 ve M4, 10.3 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve 12.3 inç büyüklüğündeki dijital gösterge panelini paylaşıyor.

#18
Foto - NİSSAN'IN YENİ Z MODELİ - 2009 yılından beri piyasada olan bir spor otomobil olan Nissan 370Z'nin yenilenen versiyonu Z Proto dünya lansmanı ile tanıtıldı.

NİSSAN'IN YENİ Z MODELİ - 2009 yılından beri piyasada olan bir spor otomobil olan Nissan 370Z'nin yenilenen versiyonu Z Proto dünya lansmanı ile tanıtıldı.

#19
Foto - Aracın V6 motoru, gücünü arka tekerleklere aktarıyor ve manuel bir şanzıman ile kombine edilmiş. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneğinin de araca ekleneceği belirtiliyor.

Aracın V6 motoru, gücünü arka tekerleklere aktarıyor ve manuel bir şanzıman ile kombine edilmiş. İlerleyen zamanlarda otomatik şanzıman seçeneğinin de araca ekleneceği belirtiliyor.

#20
Foto - Nissan Z Proto'nun parlak sarı rengi ilk jenerasyon 240'a gönderme yapıyor. Z Proto'nun uzunluğu 4381 mm, genişliği 1849 mm, yüksekliği de 1310 mm.

Nissan Z Proto'nun parlak sarı rengi ilk jenerasyon 240'a gönderme yapıyor. Z Proto'nun uzunluğu 4381 mm, genişliği 1849 mm, yüksekliği de 1310 mm.

#21
Foto - Aracın iç tasarımı dışı kadar retro değil. 350Z ve 370Z modellerinde olduğu gibi araç yine iki koltuklu. 12.3 inç'lik bir dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda, 9 inç boyutunda bilgi eğlence ekranına yer verilmiş. Aracın seri üretim versiyonunun 2021 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

Aracın iç tasarımı dışı kadar retro değil. 350Z ve 370Z modellerinde olduğu gibi araç yine iki koltuklu. 12.3 inç'lik bir dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda, 9 inç boyutunda bilgi eğlence ekranına yer verilmiş. Aracın seri üretim versiyonunun 2021 yılı bitmeden satışa sunulması bekleniyor.

#22
Foto - YENİ HYUNDAİ TUCSON - Koreli üretici Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson yenilendi. Hem farklı tasarımı hem de daha fazla teknolojik özelliği ile dikkat çeken otomobil, artık iki gövde seçeneği ile tercih edilebilecek.

YENİ HYUNDAİ TUCSON - Koreli üretici Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson yenilendi. Hem farklı tasarımı hem de daha fazla teknolojik özelliği ile dikkat çeken otomobil, artık iki gövde seçeneği ile tercih edilebilecek.

#23
Foto - Nesil değişimi ile birlikte Tucson'da hibrit motor seçenekleri ve debriyajsız manuel şanzıman gibi yenilikler de sunulacak. Otomobildeki tüm yeni özellikler göz önüne alındığında, Tucson'un eski nesli ile tek benzerliğinin adı olduğu görülüyor.

Nesil değişimi ile birlikte Tucson'da hibrit motor seçenekleri ve debriyajsız manuel şanzıman gibi yenilikler de sunulacak. Otomobildeki tüm yeni özellikler göz önüne alındığında, Tucson'un eski nesli ile tek benzerliğinin adı olduğu görülüyor.

#24
Foto - Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson yenilendi. İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismine dönmüştü.

Hyundai'nin kompakt SUV modeli Tucson yenilendi. İlk kez 2004 yılında tanıtılan araç, ikinci neslinde ix35 adını almış, 2015'ten beri üretilen üçüncü neslinde ise yeniden Tucson ismine dönmüştü.

#25
Foto - Önümüzdeki yıl satışa çıkması beklenen dördüncü nesil Tucson, hem dış hem de iç tasarımı ile yerini aldığı modelden ayrılıyor. Yeni Elantra'dakine benzer bir ön ızgaraya kavuşan araç, agresif tasarımı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm artırılmış dingil mesafesi gelen Yeni Tucson, her zamankinden daha geniş.

Önümüzdeki yıl satışa çıkması beklenen dördüncü nesil Tucson, hem dış hem de iç tasarımı ile yerini aldığı modelden ayrılıyor. Yeni Elantra'dakine benzer bir ön ızgaraya kavuşan araç, agresif tasarımı ile dikkat çekiyor. Bir önceki nesle göre 20 mm daha uzun, 15 mm daha geniş ve 10 mm artırılmış dingil mesafesi gelen Yeni Tucson, her zamankinden daha geniş.

#26
Foto - AUDİ Q4 SPORTBACK E-TRON GÖRÜCÜYE ÇIKTI - Alman otomotiv devi Audi, yeni model tam elektrikli SUV'u Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı. 2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli model duyuracağını açıklayan Audi, tanıtımlarına devam ediyor. Elektrikli yelpazesine eklenecek modellerden sonuncusu Q4 e-tron Sportback görücüye çıktı.

AUDİ Q4 SPORTBACK E-TRON GÖRÜCÜYE ÇIKTI - Alman otomotiv devi Audi, yeni model tam elektrikli SUV'u Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı. 2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli model duyuracağını açıklayan Audi, tanıtımlarına devam ediyor. Elektrikli yelpazesine eklenecek modellerden sonuncusu Q4 e-tron Sportback görücüye çıktı.

#27
Foto - Q4 e-tron konseptinin crossover coupe versiyonu olan Sportback, LED farlarla çevrili sahte ızgarası, büyük hava girişleri, arka tarafında yer alan boydan boya uzanan LED stop lambası ve 22'lik jantlarıyla dikkat çekiyor. Konseptin dış tasarımı kadar kokpiti de ilgi çekici. 12.3 inçlik multimedya ekranı konsolun merkezine konumlandırılırken, direksiyon arkasında da devasa bir gösterge paneli yer alıyor. Audi'nin açıklamasına göre Q4 e-tron Sportback, sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olacak. Aks mesafesi 2.774 milimetre olarak açıklanan modelin tabana düz şekilde yerleştirilen bataryası gayet iyi baş ve diz mesafesinin yakalanmasını sağlamış.

Q4 e-tron konseptinin crossover coupe versiyonu olan Sportback, LED farlarla çevrili sahte ızgarası, büyük hava girişleri, arka tarafında yer alan boydan boya uzanan LED stop lambası ve 22'lik jantlarıyla dikkat çekiyor. Konseptin dış tasarımı kadar kokpiti de ilgi çekici. 12.3 inçlik multimedya ekranı konsolun merkezine konumlandırılırken, direksiyon arkasında da devasa bir gösterge paneli yer alıyor. Audi'nin açıklamasına göre Q4 e-tron Sportback, sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olacak. Aks mesafesi 2.774 milimetre olarak açıklanan modelin tabana düz şekilde yerleştirilen bataryası gayet iyi baş ve diz mesafesinin yakalanmasını sağlamış.

#28
Foto - Q4 e-tron Sportback gücünü 82 kWh kapasiteli bataryanın beslediği iki elektrik motorundan alıyor. Motorlardan arkada olan 150 kW (204 bg) güç önde yer alan ise 75 kW (102 bg) güç üretiyor. Toplamda 306 bg güç sunan Q4 e-tron Sportback 0'dan 100 kilometre hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın en fazla yapabildiği hız ise 180 km/h hızla ilerleyebilecek. 450 km menzil sunan Q4 e-tron Sportback'in sunacağı en yüksek kapasiteli şarj imkanı ise 125 kW. Aracın bataryası boş halden yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 30 dakika sürecek.

Q4 e-tron Sportback gücünü 82 kWh kapasiteli bataryanın beslediği iki elektrik motorundan alıyor. Motorlardan arkada olan 150 kW (204 bg) güç önde yer alan ise 75 kW (102 bg) güç üretiyor. Toplamda 306 bg güç sunan Q4 e-tron Sportback 0'dan 100 kilometre hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın en fazla yapabildiği hız ise 180 km/h hızla ilerleyebilecek. 450 km menzil sunan Q4 e-tron Sportback'in sunacağı en yüksek kapasiteli şarj imkanı ise 125 kW. Aracın bataryası boş halden yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 30 dakika sürecek.

#29
Foto - ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U - İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX 'i tanıttı.

ASTON MARTIN’İN İLK ‘SUV’U - İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX 'i tanıttı.

#30
Foto - Aston Martin'in geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk SUV modeli DBX sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Siparişe açılan modelin teslimatları 2020 yılı sonuna kadar yapılabilecek.

Aston Martin'in geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk SUV modeli DBX sonunda Türkiye'ye giriş yaptı. Siparişe açılan modelin teslimatları 2020 yılı sonuna kadar yapılabilecek.

#31
Foto - Süper otomobil üreticilerinin de girdiği SUV pazarının en güncel temsilcilerinden olan DBX, kendine özel platformuyla üretiliyor. Dış görünümdeyse diğer Aston Martin modellerinin izleri görülebiliyor. Markanın tipik ön panjuru, yatık tasarıma sahip farları ve ilginç bagaj kapağı tasarımında İngiliz markanın diğer modellerini görmek mümkün

Süper otomobil üreticilerinin de girdiği SUV pazarının en güncel temsilcilerinden olan DBX, kendine özel platformuyla üretiliyor. Dış görünümdeyse diğer Aston Martin modellerinin izleri görülebiliyor. Markanın tipik ön panjuru, yatık tasarıma sahip farları ve ilginç bagaj kapağı tasarımında İngiliz markanın diğer modellerini görmek mümkün

#32
Foto - LAMBORGHİNİ SİON ROADSTER - Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sion Roadster modelinin örtülerini kaldırdı.

LAMBORGHİNİ SİON ROADSTER - Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık modeli olan Lamborghini Sion Roadster modelinin örtülerini kaldırdı.

#33
Foto - Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.

Coupe versiyonuyla büyük benzerlikle barındıran Sian'ın Roadster modeli 6.5 litrelik V12 motordan güç alıyor. Bu motora 48 volktluk yarı hibrit bir sistem eklenmiş. Bu eklentiyle birlikte aracın gücü 820 beygire kadar ulaştırılmış.

#34
Foto - Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s işle sınırlandırılmış. Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.

Sian Roadster bu güçle 0'dan 100'e hızlanmasını 2.9 saniyede tamalayabiliyor. Aracın azami hızı ise 350 km\s işle sınırlandırılmış. Lamborghini, bu özel modelden sadece 19 adet üretecek ve bu 19 adet tamamen satılmış durumda.

#35
Foto - ÖN CAMSIZ VE TAVANSIZ MODEL - Aston Martin ilginç modeli V12 Speedster tanıtıldı. Aracın tasarımında aynı zamanda 1953 DB3S ve 1959 DBR1 gibi eski Aston Martin modellerinden de esintiler bulunuyor.

ÖN CAMSIZ VE TAVANSIZ MODEL - Aston Martin ilginç modeli V12 Speedster tanıtıldı. Aracın tasarımında aynı zamanda 1953 DB3S ve 1959 DBR1 gibi eski Aston Martin modellerinden de esintiler bulunuyor.

#36
Foto - İsminden anlaşılabileceği üzere bu aracın kaputu altında bir V12 motor yer alıyor ve bu motorun hacmi 5.2 litre şeklinde.

İsminden anlaşılabileceği üzere bu aracın kaputu altında bir V12 motor yer alıyor ve bu motorun hacmi 5.2 litre şeklinde.

#37
Foto - 2 adet turboşarj ünitesi bulunan ve 8 ileri otomatik ZF şanzımanla eşlenen bu motor, 700 beygir civarında bir güce ve 750 Nm torka sahip. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum olarak da 300 km/s hıza ulaşabiliyor.

2 adet turboşarj ünitesi bulunan ve 8 ileri otomatik ZF şanzımanla eşlenen bu motor, 700 beygir civarında bir güce ve 750 Nm torka sahip. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayabiliyor ve maksimum olarak da 300 km/s hıza ulaşabiliyor.

#38
Foto - AUDİ A3 SPORTBACK Alman otomobil firması Audi, yenilenen tasarımıyla ön plana çıkan 2020 A3 Sportback modelini tanıttı.

AUDİ A3 SPORTBACK Alman otomobil firması Audi, yenilenen tasarımıyla ön plana çıkan 2020 A3 Sportback modelini tanıttı.

#39
Foto - Lüks kompakt sınıfta yer alan bu otomobil; 1.5 TFSI 150 PS, 2.0 TDI 116 PS ve 2.0 TDI 150 PS olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle birlikte geliyor.

Lüks kompakt sınıfta yer alan bu otomobil; 1.5 TFSI 150 PS, 2.0 TDI 116 PS ve 2.0 TDI 150 PS olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle birlikte geliyor.

#40
Foto - Araçtaki konsol düzeni tamamen değiştirilirken dijital gösterge paneliyle havalandırma çıkışları da eskiye göre daha yükseğe konumlandırılmış. Dokunmatik ekran da konsola entegre bir şekilde geliyor.

Araçtaki konsol düzeni tamamen değiştirilirken dijital gösterge paneliyle havalandırma çıkışları da eskiye göre daha yükseğe konumlandırılmış. Dokunmatik ekran da konsola entegre bir şekilde geliyor.

#41
Foto - AUDİ E-TRON S VE E-TRON S SPORTBACK - 496 beygir güce sahip bir elektrikli motor ile gelen yeni e-tron S Sportback, 973 Nm tork üretiyor.

AUDİ E-TRON S VE E-TRON S SPORTBACK - 496 beygir güce sahip bir elektrikli motor ile gelen yeni e-tron S Sportback, 973 Nm tork üretiyor.

#42
Foto - Ayrıca 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşan bu aracın azami hızı ise 210 km/s olarak belirlenmiş.

Ayrıca 100 km/s hıza 4,5 saniyede ulaşan bu aracın azami hızı ise 210 km/s olarak belirlenmiş.

#43
Foto - Kokpitin içerisinde MMI navigasyon plus kontrol ve bilgi-eğlence sistemi olarak 2 ayrı ekran bulunuyor.

Kokpitin içerisinde MMI navigasyon plus kontrol ve bilgi-eğlence sistemi olarak 2 ayrı ekran bulunuyor.

#44
Foto - YENİLİKÇİ BENTLEY BACALAR - İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı. Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek.

YENİLİKÇİ BENTLEY BACALAR - İngiliz Bentley'in en dikkat çekecek modellerinden biri olan Bacalar'ın tanıtımı yapıldı. Bentley'in iki koltuklu olarak ürettiği tek otomobil olan modelden sadece 12 adet üretilecek.

#45
Foto - 2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda. İngiliz marka Bacalar'ı,

2 milyon dolarlık (12.3 milyon TL) fiyat etiketi bulunan otomobilin tamamı satılmış durumda. İngiliz marka Bacalar'ı, "modern dönemin en nadir iki kapılı Bentley modeli" olarak tanımlıyor.

#46
Foto - Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor. Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye.

Tüm detaylarında ince dokunuşlar olan modelin konsolunda da özel bir ahşap kullanılmış. Riverwood adı verilen bu ahşabın doğal yollardan devrilerek yıllarca göllerde sürüklenen ağaçlardan üretildiği belirtiliyor. Modelin motor bölümünde ise 6.0 litrelik on iki silindirli bir makine kullanılıyor. 8 ileri çift kavrama şanzımanla kombin edilen bu ünite 650 beygir güç ve 900 Nm torkla araca entegre ediliyor. Aracın 0'dan 100'e hızlanması ise sadece 3.5 saniye.

#47
Foto - TAMAMEN 911, TAMAMEN TURBO, TAMAMEN YENİ - Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor. Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor.

TAMAMEN 911, TAMAMEN TURBO, TAMAMEN YENİ - Porsche, yeni 911 Turbo S modelini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir güç, sürüş dinamikleri ve konforla sunuyor. Coupé ve Cabriolet modelleri lanse edilen 911 Turbo S, kaputun altında yer alan 3.8 litre çift VTG turboşarjlı boxer motoru ile 650 PS güç üretiyor. Bir önceki nesle göre 70 PS’lik artış anlamına gelen bu değer ile 800 Nm’lik tork sağlarken, 8 ileri PDK şanzımanla aracı sıfırdan 100 km/s'ye 2.7 saniye gibi etkileyici bir değerle ulaştırıyor ve 330 km/s’lik azami bir hız değeri kazandırıyor.

#48
Foto - 911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.

911 Turbo S modelinin boyutları, gelişmiş sürüş dinamikleri ile paralel olarak önemli ölçüde artırılmış: gövde, bir önceki nesle göre 45 mm daha geniş 1.840 mm’lik ön aksla, bir önceki nesle göre 20 mm artırılmış, 1.900 mm’lik arka aksın üzerinde bulunuyor. Yine bir önceki nesle göre, ön aksta 42 mm, arka aksta 10 mm daha fazla genişlik ve karma boyutlu jantlar, yeni modelin daha aerodinamik olmasına, çevikliğine ve sportifliğine katkıda bulunmuş.

#49
Foto - Ön bölümdeki kontrollü soğutucu hava kapakçıklarının da dahil edildiği adaptif aerodinamik, daha büyük arka kanat yapısıyla daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. 911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 20 inç'lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç'lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911'in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

Ön bölümdeki kontrollü soğutucu hava kapakçıklarının da dahil edildiği adaptif aerodinamik, daha büyük arka kanat yapısıyla daha fazla bastırma kuvveti sağlıyor. 911 Turbo S, ilk kez iki farklı boyutta jantlarla sunuluyor: Önde 255/35 boyutlu 20 inç'lik jantlar, arkada ise 315/30 ebatlı 21 inç'lik jantlar bulunuyor. Yeni donanım seçenekleri, dört çeker 911'in çok daha sportif bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bu seçenekler arasında 10 mm alçaltılmış Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) spor şasisi ve ayırt edici bir sesi garanti eden ayarlanabilir kanatlı spor egzoz sistemi bulunuyor.

#50
Foto - VW'İN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK KOMPAKT SUV'Sİ - Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı. Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.

VW'İN TAMAMEN ELEKTRİKLİ İLK KOMPAKT SUV'Sİ - Cenevre Otomobil Fuarı’nın iptal edilmesinin ardından, Volkswagen'in fuarda sergilemeyi planladığı yeni modelleri, online gerçekleştirilen bilgilendirmeyle tanıtıldı. Volkswagen, 3 Mart’ta Wolfsburg’da gerçekleşen canlı lansman etkinliğinde ID.3 modelinin seri üretim versiyonlarının yanı sıra markanın bu modeli takip edecek ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün de tanıtımını gerçekleştirdi.

#51
Foto - ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor. Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

ID.4, dünyanın en hızlı gelişim gösteren segmenti olarak kabul edilen kompakt SUV kategorisinde, çevreye zarar vermeden üretilip kullanılacak ilk model olacak. Modüler elektrik platformu (MEB) temelinde geliştirilen ID.4’ün 2020 yılında Avrupa’da satışa sunulması hedefleniyor. Uzun bir aks mesafesine sahip otomobilin iç mekânı oldukça geniş bir alan sunuyor. ID.4 elektrikli dört tekerlekten çekişli sürüş seçeneğiyle dikkat çekerken, yüksek voltajlı bataryası ve mükemmel aerodinamiği sayesinde 500 kilometreye kadar (WLTP) sürüş menzili sunabiliyor.

#52
Foto - Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.

Dünyanın iklime zarar vermeden üretilen ilk kompakt SUV'si olma özelliğini taşıyan ID.4, yeşil ve yenilebilir kaynaklarıyla enerji tüketen Almanya’daki Zwickau Fabrikası’nda üretiliyor.

#53
Foto - BİR İKONUN SEKİZİNCİ VERSİYONU: YENİ GOLF GTI Volkswagen’in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) sergilediği Golf GTI'ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen’in geleneği başarılı bir şekilde yenilikle birleştirmesinin bir sonucu olarak ikon haline gelen Golf GTI, daha akıllı ve ileri teknoloji ürünü bir model olarak karşımızı çıkıyor.

BİR İKONUN SEKİZİNCİ VERSİYONU: YENİ GOLF GTI Volkswagen’in, ilk olarak 45 yıl önce Frankfurt'taki Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA) sergilediği Golf GTI'ın sekizinci nesli otomobil tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen’in geleneği başarılı bir şekilde yenilikle birleştirmesinin bir sonucu olarak ikon haline gelen Golf GTI, daha akıllı ve ileri teknoloji ürünü bir model olarak karşımızı çıkıyor.

#54
Foto - Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark atıyor. 245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor.

Yeni Golf GTI, dijital kokpit ve akıllı sürüş asistan sistemlerinin yanı sıra, güçlü ve şık tasarımıyla fark atıyor. 245 PS güç çıkışı üreten 2,0 litre TSI motora sahip Golf GTI, 370 Nm tork sağlıyor.

#55
Foto - Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

Dört silindirli motorda 6 vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, 7 ileri DSG şanzıman ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

#56
Foto - SKODA'NIN İLK ELEKTRİKLİ RS MODELİ Skoda Octavia RS iV örtüsünü kaldırdı. iV takısı, plug-in hibrit güç ünitesini işaret ediyor ve Octavia RS iV, markanın ilk performanslı plug-in hibrit modeli.

SKODA'NIN İLK ELEKTRİKLİ RS MODELİ Skoda Octavia RS iV örtüsünü kaldırdı. iV takısı, plug-in hibrit güç ünitesini işaret ediyor ve Octavia RS iV, markanın ilk performanslı plug-in hibrit modeli.

#57
Foto - Elektrik motoru ve 1.4 TSI kombinasyonu, Octavia RS iV'de 245 bg güç, 400 Nm tork sunuyor.

Elektrik motoru ve 1.4 TSI kombinasyonu, Octavia RS iV'de 245 bg güç, 400 Nm tork sunuyor.

#58
Foto - 0'dan 100'e hızlanması 7.3 saniye sürerken maksimum hız da 225 kilometre. Yalnızca 6 ileri DSG şanzıman ile alınabilen Octavia RS iV'nin 2.0 TSI ve 2.0 TDI paketleri de ileride seçenekler arasına eklenecek.

0'dan 100'e hızlanması 7.3 saniye sürerken maksimum hız da 225 kilometre. Yalnızca 6 ileri DSG şanzıman ile alınabilen Octavia RS iV'nin 2.0 TSI ve 2.0 TDI paketleri de ileride seçenekler arasına eklenecek.

#59
Foto - DACİA'DAN ELEKTRİKLİ SPRİNG - Dacia, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Spring, Dacia'nın yüzde 100 elektrikli ilk modeli. Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

DACİA'DAN ELEKTRİKLİ SPRİNG - Dacia, Spring modeli ile tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Spring, Dacia'nın yüzde 100 elektrikli ilk modeli. Model 4 kişilik, geniş hacimli, %100 elektrikli bir şehir otomobili olarak karşımıza çıkıyor.

#60
Foto - Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak. Aracın Renault'un Çin'de ürettiği ve sadece orada sattığı City K-ZE modeliyle benzerliği dikkat çekiyor. Renault K-ZE'yi Çin'de teşviklerle beraber 8 bin euroya satıyor.

Dacia Spring’in hafif ve kompakt seri üretim versiyonu, yaklaşık 200 km sürüş menziline (WLTP) sahip. Dacia Spring 2021’de satışa sunulacak. Aracın Renault'un Çin'de ürettiği ve sadece orada sattığı City K-ZE modeliyle benzerliği dikkat çekiyor. Renault K-ZE'yi Çin'de teşviklerle beraber 8 bin euroya satıyor.

#61
Foto - CUPRA'NIN İLK ÖZGÜN MODELİ FORMENTOR - Seat'tan ayrılan Cupra geçen sene konsept olarak gösterdiği Formentor modelini tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nın en beklenen tanıtımlarından birisi olan Cupra, fuarın iptal olmasıyla birlikte yalnızca basın görselleriyle tanıtımı gerçekleştirdi.

CUPRA'NIN İLK ÖZGÜN MODELİ FORMENTOR - Seat'tan ayrılan Cupra geçen sene konsept olarak gösterdiği Formentor modelini tanıttı. Cenevre Otomobil Fuarı'nın en beklenen tanıtımlarından birisi olan Cupra, fuarın iptal olmasıyla birlikte yalnızca basın görselleriyle tanıtımı gerçekleştirdi.

#62
Foto - Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor. Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak. Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği. Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG.

Adını İspanya'nın Mallorca bölgesinden alan Formentor, belirgin ve keskin çizgileriyle dikkat çekiyor. Cupra yeni modelinde iki motor seçeneği sunacak. Bunlardan birincisi 310 bg güç, 400 Nm tork üreten 2.0 TSI olurken diğeri, 150 bg'lik 1.4 TSI ile 85 kW'lık elektrik motorunun kombinasyonundan 245 bg ve 400 Nm alabilen plug-in hibrit seçeneği. Formentor'un hibrit versiyonundaki şanzıman seçeneği 7 ileri DSG.

#63
Foto - Keskin çizgilerin devam ettiği konsolda 12 inçlik multimedya ekranına yer veriliyor.

Keskin çizgilerin devam ettiği konsolda 12 inçlik multimedya ekranına yer veriliyor.

#64
Foto - RENAULT MORPHOZ - Beklenen modellerden birisi de Renault'un konsept modeli Morphoz'du. İttifak'ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor. Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor.

RENAULT MORPHOZ - Beklenen modellerden birisi de Renault'un konsept modeli Morphoz'du. İttifak'ın yeni modüler CMF-EV elektrik platformu sayesinde otomobil, güç, kapasite ve menzilin yanı sıra kullanıcı seçenekleri ve bagaj hacmi bakımından da pek çok farklı konfigürasyon sunuyor. Morphoz, tasarımı, iç mekanı ve ayrıntıları ile Renault’nun yeni elektrikli model ailesine ait ipuçları veriyor.

#65
Foto - Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3'üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

Renault Morphoz, ihtiyaçlara göre kişiselleştirilebilen modüler bir otomobil. Sürüş halindeyken bile indüksiyon yöntemi ile şarj edilen, yüzde 100 elektrikli uyarlanabilir bir crossover konsept modeli. Ayrıca, 3'üncü seviye otonom sürüş ile donatılan, 2017 yılında tanıtılan Symbıoz konsepti gibi özel paylaşım işlevleri sunan kişisel kullanıma yönelik bir otomobil.

#66
Foto - ARTIRILABİLİR BATARYA - Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.

ARTIRILABİLİR BATARYA - Konseptin şehir versiyonu 40 kWh akü kapasitesiyle, günlük kullanımlar için yeterli olan 400 kilometre menzile sahip. Daha uzun mesafeler söz konusu olduğunda araç özel bir istasyonda seyahat moduna dönüştürülüyor ve sadece birkaç saniye içinde otomobile 50 kWh kapasiteli pil takılarak menzil 700 kilometreye çıkıyor.

#67
Foto - ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK - Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin yaptığı tanıma göre, 3'üncü seviye otonom sürüş sunuyor.

ELLERE VE GÖZE İHTİYAÇ YOK - Morphoz, Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği'nin yaptığı tanıma göre, 3'üncü seviye otonom sürüş sunuyor. "Ellere ve gözlere ihtiyaç yok" olarak da bilinen bu seviye, izin verilen yollardaki otoyol sürüşleri veya sıkışık trafik gibi bazı tanımlanmış durumlarda sürücünün direksiyon başından ayrılabilmesine ve sürüş yetkisini tamamen araca verebilmesine imkan tanıyor. Araç önündeki araçla olan mesafeyi ayarlayabiliyor, virajlarda şeridini koruyabiliyor ve yoğun trafikte hareket edebiliyor.

#68
Foto - ALPİNE A110 LEGENDE GT'NİN ÖRTÜSÜ KALKTI - Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı.

ALPİNE A110 LEGENDE GT'NİN ÖRTÜSÜ KALKTI - Uzun vadeli planı çerçevesinde yeni adımlar atan Renault Grubu markası Alpine, sınırlı sayıdaki özel seri 110 Legende GT modelini tanıttı.

#69
Foto - Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi.

Dünya çapında sadece 400 adet üretilen A110 Legende GT modelin tasarımında mevcut A110 Legende modelinden esinlenildi.

#70
Foto - 2020 MERCEDES-BENZ E-SERİSİ - Mercedes-Benz'in şimdiye kadar en çok satan modeli olan E-Serisi dört model yılının ardından yenilendi.

2020 MERCEDES-BENZ E-SERİSİ - Mercedes-Benz'in şimdiye kadar en çok satan modeli olan E-Serisi dört model yılının ardından yenilendi.

#71
Foto - Makyaj operasyonu sonrasında 2020 E-Serisi, 12.3

Makyaj operasyonu sonrasında 2020 E-Serisi, 12.3" boyutlu ekranlara sahip dijital gösterge paneli ve dokunmatik multimedya ekranından oluşan MBUX adlı bilgi eğlence sistemine kavuştu.

#72
Foto - Yeni E-Serisi'nde motor seçenekleri de genişletilmiş. Türkiye pazarında giriş seviyesi olan E 180, Avrupa'da da aynı boşluğu dolduracak ve 156 bg güç üretecek. Ailenin en güçlüsü ise 435 bg (320 kW) güç, 520 Nm tork üreten, EQ Boost hafif hibrit sisteminden yararlanan E 53 AMG olacak. Standart modellerde 367 bg'e ulaşan benzinli E-Serisi ailesinde dizel seçenekler ise 160 bg (E 200d) ve 330 bg (E 400d) arasında sıralanacak.

Yeni E-Serisi'nde motor seçenekleri de genişletilmiş. Türkiye pazarında giriş seviyesi olan E 180, Avrupa'da da aynı boşluğu dolduracak ve 156 bg güç üretecek. Ailenin en güçlüsü ise 435 bg (320 kW) güç, 520 Nm tork üreten, EQ Boost hafif hibrit sisteminden yararlanan E 53 AMG olacak. Standart modellerde 367 bg'e ulaşan benzinli E-Serisi ailesinde dizel seçenekler ise 160 bg (E 200d) ve 330 bg (E 400d) arasında sıralanacak.

#73
Foto - BMW CONCEPT i4 - BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı. Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.

BMW CONCEPT i4 - BMW Concept i4 adlı konsept sedan aracının tanıtımını yaptı. Yeni model 2021 yılında üretime geçirilecek.

#74
Foto - Elektrikli bir model olmasına ve soğutmaya ihtiyaç duymamasına rağmen büyük böbrek ızgaralardan vazgeçilmemiş. Bunun en büyük sebebi ise BMW'nin bu alana sürüşe yardımcı sistemlerin sensörlerinin yerleştirilmesi.

Elektrikli bir model olmasına ve soğutmaya ihtiyaç duymamasına rağmen büyük böbrek ızgaralardan vazgeçilmemiş. Bunun en büyük sebebi ise BMW'nin bu alana sürüşe yardımcı sistemlerin sensörlerinin yerleştirilmesi.

#75
Foto - BMW, aracın konsolundaki geniş ve kıvrımlı ekranın hem i4'ün seri üretim versiyonunda hem de iNext adlı gelecek elektrikli SUV modelinde yer alacağını belirtiyor. Model Core, Sport ve Efficient adında 3 farklı sürüş modu bulunuyor. BMW'nin açıklamasına göre Concept i4, 1 adet elektrik motoruna sahip ve bu elektrik motoru 537 beygir güç üretiyor. Aracın bataryası ise 80 kWh kapasitesinde ve 500 km civarında bir menzil sunuyor. Aracın açıklanan 0'dan 100'e hızlanması ise 4.0 saniye.

BMW, aracın konsolundaki geniş ve kıvrımlı ekranın hem i4'ün seri üretim versiyonunda hem de iNext adlı gelecek elektrikli SUV modelinde yer alacağını belirtiyor. Model Core, Sport ve Efficient adında 3 farklı sürüş modu bulunuyor. BMW'nin açıklamasına göre Concept i4, 1 adet elektrik motoruna sahip ve bu elektrik motoru 537 beygir güç üretiyor. Aracın bataryası ise 80 kWh kapasitesinde ve 500 km civarında bir menzil sunuyor. Aracın açıklanan 0'dan 100'e hızlanması ise 4.0 saniye.

#76
Foto - 765 BEYGİR GÜÇ KARBONFİBER GÖVDE - İngiliz marka McLaren en yeni modeli 765LT'yi tanıttı. McLaren, aracı 720S’ten 80 kilogram daha hafif yapmayı başardı. Aracın kalbinde, 765 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru bulunuyor. 765LT, otomobilin 0'dan 100'e hızlanmasını 2.8 saniyede, 0'dan 200'e hızlanmasını ise 7.2 saniyede tamamlıyor.

765 BEYGİR GÜÇ KARBONFİBER GÖVDE - İngiliz marka McLaren en yeni modeli 765LT'yi tanıttı. McLaren, aracı 720S’ten 80 kilogram daha hafif yapmayı başardı. Aracın kalbinde, 765 beygir güç ve 800 Nm tork üreten 4.0 litrelik çift turbolu bir V8 motoru bulunuyor. 765LT, otomobilin 0'dan 100'e hızlanmasını 2.8 saniyede, 0'dan 200'e hızlanmasını ise 7.2 saniyede tamamlıyor.

#77
Foto - McLaren, yeni modelinin, en kuru ağırlığı olan 1229 kilogramda, ton başına 614 beygir gücüne ulaştığını ve sınıfının en iyi güç/ağırlık oranına sahip aracı olduğunu söylüyor.

McLaren, yeni modelinin, en kuru ağırlığı olan 1229 kilogramda, ton başına 614 beygir gücüne ulaştığını ve sınıfının en iyi güç/ağırlık oranına sahip aracı olduğunu söylüyor.

#78
Foto - 765LT'nin üretimi sadece 865 adetle sınırlı olacak.

765LT'nin üretimi sadece 865 adetle sınırlı olacak.

#79
Foto - KOENİGSEGG'İN İLK DÖRT KOLTUKLU MODELİ GEMERA - Corona virüsün tanıtımlarını engelleyemediği modellerden birisi de Koenigsegg oldu. Firma aynı gün iki yeni modelini tanıttı.

KOENİGSEGG'İN İLK DÖRT KOLTUKLU MODELİ GEMERA - Corona virüsün tanıtımlarını engelleyemediği modellerden birisi de Koenigsegg oldu. Firma aynı gün iki yeni modelini tanıttı.

#80
Foto - Bu tanıtımlardan birisi markanın ilk dört koltuklu modeli Gemera oldu. Dört koltuklu olan model üreticilerinin iddiasına göre pek çok iki koltuklu modelden başarılı.

Bu tanıtımlardan birisi markanın ilk dört koltuklu modeli Gemera oldu. Dört koltuklu olan model üreticilerinin iddiasına göre pek çok iki koltuklu modelden başarılı.

#81
Foto - 2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motor, üç adet elektrikli motor ile eşleştirilmiş. Bu elektrikli motorların ikisi arka tekerlerde bulunurken biri direkt olarak ön aksa monte edilmiş. Koenigsegg'in resmi verilerine göre Gemera bu hibrit kurulumdan 1700 bg güç ve 3500 Nm tork üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 1.9 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın azami hızı ise 400 km olarak belirtiliyor.

2.0 litrelik üç silindirli ve çift turbolu motor, üç adet elektrikli motor ile eşleştirilmiş. Bu elektrikli motorların ikisi arka tekerlerde bulunurken biri direkt olarak ön aksa monte edilmiş. Koenigsegg'in resmi verilerine göre Gemera bu hibrit kurulumdan 1700 bg güç ve 3500 Nm tork üretebiliyor. Araç bu sayede 0-100 km/sa hızlanmasını sadece 1.9 saniyede tamamlayabiliyor. Aracın azami hızı ise 400 km olarak belirtiliyor.

#82
Foto - EN HIZLI KOENİGSEGG - Markanın tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer model ise Jesko Absolut. Maksimum hızı şu an için paylaşılmayan Absolut’un markanın ürettiği ve üreteceği en hızlı aracı olduğu aktarıldı. “Olağanüstü hızlara” çıktığı kaydedilen yeni modelin şimdiye kadar üretilen tüm üretim araçlarından daha hızlı olduğu belirtildi.

EN HIZLI KOENİGSEGG - Markanın tanıtımını gerçekleştirdiği bir diğer model ise Jesko Absolut. Maksimum hızı şu an için paylaşılmayan Absolut’un markanın ürettiği ve üreteceği en hızlı aracı olduğu aktarıldı. “Olağanüstü hızlara” çıktığı kaydedilen yeni modelin şimdiye kadar üretilen tüm üretim araçlarından daha hızlı olduğu belirtildi.

#83
Foto - Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s hıza çıkarak en hızlı araç rekorunu kırmayı başarmıştı. Jesko Absolut’un kalbinde yer alan 5.0 litrelik çift turbolu V8 motor, E85 yakıtla 1,600 bg güç ve 1,500 Nm tork üretirken, 95 oktan benzinle 1,280 beygir güç ve 1,000 Nm tork sunuyor.

Bugatti Chiron Super Sport 300+ 490 km/s hıza çıkarak en hızlı araç rekorunu kırmayı başarmıştı. Jesko Absolut’un kalbinde yer alan 5.0 litrelik çift turbolu V8 motor, E85 yakıtla 1,600 bg güç ve 1,500 Nm tork üretirken, 95 oktan benzinle 1,280 beygir güç ve 1,000 Nm tork sunuyor.

#84
Foto - 3.2 MİLYON EUROLUK YENİ BUGATTİ Bugatti daha aerodinamik, daha hafif ve daha iyi bir güç dağılımına sahip yeni Chiron Pur Sport’u tanıttı. Dış tasarımında küçük değişiklikler olan otomobil, daha geniş hava girişleri ve daha büyük bir ızgarayla donatıldı. Aracın egzozu yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için titanyumdan geliştirildi.

3.2 MİLYON EUROLUK YENİ BUGATTİ Bugatti daha aerodinamik, daha hafif ve daha iyi bir güç dağılımına sahip yeni Chiron Pur Sport’u tanıttı. Dış tasarımında küçük değişiklikler olan otomobil, daha geniş hava girişleri ve daha büyük bir ızgarayla donatıldı. Aracın egzozu yüksek sıcaklıklara dayanabilmesi için titanyumdan geliştirildi.

#85
Foto - Bugatti’nin dış tasarım bölümünün başındaki isim Frank Heyl, “Chiron Pur Sport'ta en çok çevikliğe odaklandık. Arka aksta daha fazla bastırma kuvveti üreten araç büyük ön splitterı ve hava girişleri ile ön tarafta temiz bir denge sağlıyor.” dedi.

Bugatti’nin dış tasarım bölümünün başındaki isim Frank Heyl, “Chiron Pur Sport'ta en çok çevikliğe odaklandık. Arka aksta daha fazla bastırma kuvveti üreten araç büyük ön splitterı ve hava girişleri ile ön tarafta temiz bir denge sağlıyor.” dedi.

#86
Foto - Bugatti, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sadece 16 adet üretip satcağı araçların her birini 3.2 milyon euro fiyat etiketiyle sunucak.

Bugatti, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sadece 16 adet üretip satcağı araçların her birini 3.2 milyon euro fiyat etiketiyle sunucak.

#87
Foto - HYUNDAİ'DEN YENİ KONSEPT - Hyundai yeni konsept aracı Prophecy'nin tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirdi.

HYUNDAİ'DEN YENİ KONSEPT - Hyundai yeni konsept aracı Prophecy'nin tanıtımını internet üzerinden gerçekleştirdi.

#88
Foto - Elektrikli olan modelde direksiyon yerine joystick kullanılıyor. Kavisli ve fütüristik hatlara sahip olan otomobilin siyah renkli versiyonundan fotoğraflar paylaşıldı.

Elektrikli olan modelde direksiyon yerine joystick kullanılıyor. Kavisli ve fütüristik hatlara sahip olan otomobilin siyah renkli versiyonundan fotoğraflar paylaşıldı.

#89
Foto - Prophecy’nin elektrikli olmasının dışında güç ünitesi ve aktarma aksamı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Prophecy’nin elektrikli olmasının dışında güç ünitesi ve aktarma aksamı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

#90
Foto - CİTROEN'DAN YENİ 'ARKADAŞ' - Citroen şehir içİ ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

CİTROEN'DAN YENİ 'ARKADAŞ' - Citroen şehir içİ ulaşım için tasarlanmış 2 kişilik ehliyet gerektirmeyen aracını tanıttı. Fransızca 'Arkadaş' anlamına gelen Ami, kompakt yapısıyla motosikletlere alternatif 4 tekerlekli bir çözüm olarak sunuluyor.

#91
Foto - Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor. Yüzde yüz elektrikli olan Ami'nin azami hızı 50 kilometre/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Ami, rahat ve kolay bir kullanım amaçlıyor.

#92
Foto - BMW'NİN İLK ELEKTRİKLİ CROSSOVERI İX - Bavyeralı EV ailesi yeni bir

BMW'NİN İLK ELEKTRİKLİ CROSSOVERI İX - Bavyeralı EV ailesi yeni bir "i" modeline kavuştu: iX3. BMW iX3, rakipleriyle karşılaştırıldığında elektrikli odluğunu en az belli eden otomobil diyebiliriz.

#93
Foto - Alman üretici yeni iX3'ün giriş versiyonunda 19

Alman üretici yeni iX3'ün giriş versiyonunda 19" alaşım jantlar, LED farlar, panoramik cam tavan, adaptif hız sabitleyici özelliği de bulunan Driving Assistant Professional, şerit takip sistemi, park sensörü, spor direksiyon simidi, elektrikli ön koltuklar, 3 bölgeli klima ve Apple CarPlay, Android Auto desteği bulunan multimedya sistemi gibi donanımları standart olarak sunuyor.

#94
Foto - MASERATİ MC20 EV VERSIYONUYLA TANITILDI - İtalyan Marserati'nin beklenen modeli MC20'yi tanıttı. MC20 markanın yarış genlerini yollara taşımaya hazırlanıyor.

MASERATİ MC20 EV VERSIYONUYLA TANITILDI - İtalyan Marserati'nin beklenen modeli MC20'yi tanıttı. MC20 markanın yarış genlerini yollara taşımaya hazırlanıyor.

#95
Foto - MC20, İtalyan markanın kendi geliştirdiği motor olan Nettuno'dan alıyor gücünü. Çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor.

MC20, İtalyan markanın kendi geliştirdiği motor olan Nettuno'dan alıyor gücünü. Çift turboya ve duble yanma prensibine sahip 3.0 litrelik V6 tam 630 bg (470 kW) güç, 729 Nm de tork üretebiliyor.

#96
Foto - 8 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan MC20 100 kilometre hıza 2.9 saniye ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 323 kilometre. Aracın elektrikli modelinin bataryası hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ancak 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede ulaşacağı ve 323 kilometre menzil sunduğu doğrulandı. 10.3 inçlik boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.

8 ileri çift kavramalı şanzımana sahip olan MC20 100 kilometre hıza 2.9 saniye ulaşabiliyor. Aracın maksimum hızı ise 323 kilometre. Aracın elektrikli modelinin bataryası hakkında net bir bilgi paylaşılmadı ancak 100 kilometre hıza sadece 2.8 saniyede ulaşacağı ve 323 kilometre menzil sunduğu doğrulandı. 10.3 inçlik boyutlu multimedya ekranı ve yine aynı ölçüde dijital gösterge paneliyle geliyor.

#97
Foto - TOYOTA HİLUX - Sonbahar aylarında Türkiye yollara çıkan son model Toyota'nın makyajladığı pick-up modeli Hilux oldu.

TOYOTA HİLUX - Sonbahar aylarında Türkiye yollara çıkan son model Toyota'nın makyajladığı pick-up modeli Hilux oldu.

#98
Foto - Yenilenen Hilux daha kaslı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Sadece 2.4 litre hacimli turbo dizel motor seçeneği bulunacak Hilux, 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. Aracın iki ve dört çeker seçenekleri 6 ileri vitesli manuel veya otomatik şanzımanla alınabilecek. Hilux modellerinde 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran kullanılılıyor. Bilgi-eğlence sistemine Apple CarPlay ve Android Auto destekleri eklendi.

Yenilenen Hilux daha kaslı bir görünümle karşımıza çıkıyor. Sadece 2.4 litre hacimli turbo dizel motor seçeneği bulunacak Hilux, 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. Aracın iki ve dört çeker seçenekleri 6 ileri vitesli manuel veya otomatik şanzımanla alınabilecek. Hilux modellerinde 8 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran kullanılılıyor. Bilgi-eğlence sistemine Apple CarPlay ve Android Auto destekleri eklendi.

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