2023-07-25 13:24:14 2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi
Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Vejdi O.’nun kullandığı 07 LC 429 plakalı üzerinde tüp bulunan tüp dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sırasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan 07 L 1926 sebze kamyonu, 07BHH 819 plakalı otomobil, 07 J 905 ve 07 JL 757 plakalı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetlerine çarptı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan tüp aracı sürücüsü Vejdi O., olay yerine gelen ve aracı kendisinin kullandığını söyleyen babasına olay yerindeki vatandaşların ‘Aracı kullanan bu değildi’ şeklinde tepki göstermesi üzerine, Vejdi O., babası tarafından olay yerine tekrar çağrıldı.