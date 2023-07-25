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2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

2023-07-25 13:24:14
2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Vejdi O.’nun kullandığı 07 LC 429 plakalı üzerinde tüp bulunan tüp dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sırasıyla cadde üzerinde park halinde bulunan 07 L 1926 sebze kamyonu, 07BHH 819 plakalı otomobil, 07 J 905 ve 07 JL 757 plakalı fırına ait ekmek dağıtım kamyonetlerine çarptı. Kazanın ardından olay yerinden ayrılan tüp aracı sürücüsü Vejdi O., olay yerine gelen ve aracı kendisinin kullandığını söyleyen babasına olay yerindeki vatandaşların ‘Aracı kullanan bu değildi’ şeklinde tepki göstermesi üzerine, Vejdi O., babası tarafından olay yerine tekrar çağrıldı.

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Foto - 2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

Olay yerine gelen Vejdi O.’nun Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan alkol kontrolünde 1,20 promil alkollü olduğu belirlendi.

#2
Foto - 2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

Vejdi O.’nun sorgulamasında daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlendi. Vejdi O.’ya 3. kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, SRC belgesi olmaksızın ticari kamyonet kullanmaktan bin 420 TL olmak üzere toplam 17 bin 810 TL, araç sahibine ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, SRC belgesi olmayan birisine araç kullandırmaktan 7 bin 200 TL, aracın muayenesinin olmamasından bin 979 TL olmak üzere toplam 17 bin 369 TL para cezası uygulandı. Vejdi O.’nun sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.

#3
Foto - 2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

Tüp kamyonunun çarptığı otomobilin sahibi olduğunu belirten bir kişi ‘Benim iznim olmadan çekim yapamazsın’ diyerek görüntü alan İHA muhabirinin görevini yapmasını engellemeye çalışırken, bir süre sonra bu kişiye babası da katıldı. Araçlarının görüntüsünün alınmasını istemeyen şahıslara olay yerindeki vatandaşlar tepki gösterince sözlü tartışma yaşandı. Baba-oğlun tepkisine olay yerindeki vatandaşlar bir anlam veremedi.

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