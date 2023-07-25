2 kez ehliyetini el konuldu akıllanmadı! Ayyaş terör estirdi

Vejdi O.’nun sorgulamasında daha önce 2 kez alkollü olarak araç kullanırken yakalandığı, ehliyetine 2 yıl el konulduğu belirlendi. Vejdi O.’ya 3. kez alkollü araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, SRC belgesi olmaksızın ticari kamyonet kullanmaktan bin 420 TL olmak üzere toplam 17 bin 810 TL, araç sahibine ehliyetsiz birisine araç kullandırmaktan 8 bin 190 TL, SRC belgesi olmayan birisine araç kullandırmaktan 7 bin 200 TL, aracın muayenesinin olmamasından bin 979 TL olmak üzere toplam 17 bin 369 TL para cezası uygulandı. Vejdi O.’nun sürücü belgesine 5 yıllığına el konuldu.