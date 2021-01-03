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Yaşam
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150 bin nüfuslu ilçe ortadan kayboldu!

2021-01-03 21:15:32
150 bin nüfuslu ilçe ortadan kayboldu!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu.

#1
Foto - 150 bin nüfuslu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

150 bin nüfuslu Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken, ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

#2
Foto - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi, çok nadir görülen bir doğa olayına sahne oldu. Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, ilçede görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü.

#3
Foto - Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi'nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi'nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

#4
Foto - EŞSİZ DOĞA OLAYINA TANIKLIK ETTİLER - Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi'nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

EŞSİZ DOĞA OLAYINA TANIKLIK ETTİLER - Gün boyunca da etkisini gösteren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü. Şardağı, Belan geçidi ve Kışla Mahallesi'nde bulunan Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, çok nadir rastlanılan bu eşsiz doğa olayına tanıklık etti.

#5
Foto - VATANDAŞLAR SİS BULUTU EŞLİĞİNDE GÜN BATIMINI İZLEDİ - Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı. Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.

VATANDAŞLAR SİS BULUTU EŞLİĞİNDE GÜN BATIMINI İZLEDİ - Özellikle ilçeye bağlı Kışla Mahallesi'nin Sekili mevkiine çıkan vatandaşlar, sis bulutu eşliğinde gün batımını izlemenin keyfini birlikte yaşadı. Sis denizinin farklı açılardan çekilen fotoğraf ve videoları, sosyal medyada kısa sürede en çok paylaşım ve beğeni aldı.

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