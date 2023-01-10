1,5 metrelik dükkanda 41 yıldır bu işi yapıyor

Kalaycılığı toplamda 47 senedir yaptığını ve yakın zamanda bırakacağını söyleyen kalay ustası Muzaffer Tüysüzoğlu, “Çelik tencereler yapıldıktan sonra bakır kapları insanlar raflara kaldırdı. Şu an bir tek yaşlı insanlar bakır kapları getiriyorlar. Onun dışında bakır kapları annemden, babamdan hatıra kaldı diye getiriyorlar. Şu anlık devam ediyorum ama yakın zamanda bende bu işi bırakacağım. 47 senedir çalışıyorum ve yakın zamanda bırakmayı düşünüyorum. Eski işlerimiz yok, durgun bir şekilde ilerliyoruz. Yeni teknolojiler çıktıktan sonra çok az sayıda insan bakır kullanmaya devam etti. Cam porselenler, çelikler, yeni teknolojik mutfak malzemeleri çıktıktan sonra yeni gelinler bakır kapları çöplere atıyorlar. Teknoloji ilerledikten sonra bakırcılık tarihe karıştı. Eski iş yıllarımızın tadı tuzu kalmadı. Fiyatlar ürüne göre değişiklik gösteriyor ancak ortalama 100 ile 200 TL arasında işler yapıyorum. Bu fiyattan daha az yaptığım işler de gelebiliyor” diye konuştu.