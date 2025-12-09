13 yılın faturası 10 milyon dolar

Hindistan'ın doğusundaki Kolkata'da geçtiğimiz günlerde duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Havalimanında yeni yapılması planlanan tesislerin çalışmaları sürerken, apronun gözden uzak bir köşesinde yıllardır terk edilmiş gibi duran bir uçak fark edildi. Dış boyamasından Air India filosuna ait olduğu anlaşılan Boeing 737-200 için şirketle temasa geçen yetkililer, beklenmedik bir yanıt aldı: Air India uçağın kendilerine ait olmadığını söylüyordu. Ancak kısa süre içinde gerçek ortaya çıktı. Havayolu şirketi, 13 yıldır apronun bir köşesinde atıl vaziyette duran kendi uçağını unuttuğunu kabul etmek zorunda kaldı.