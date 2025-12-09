13 yılın faturası 10 milyon dolar

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Hindistan'ın doğusundaki Kolkata'da geçtiğimiz günlerde duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Havalimanında yeni yapılması planlanan tesislerin çalışmaları sürerken, apronun gözden uzak bir köşesinde yıllardır terk edilmiş gibi duran bir uçak fark edildi. Dış boyamasından Air India filosuna ait olduğu anlaşılan Boeing 737-200 için şirketle temasa geçen yetkililer, beklenmedik bir yanıt aldı: Air India uçağın kendilerine ait olmadığını söylüyordu. Ancak kısa süre içinde gerçek ortaya çıktı. Havayolu şirketi, 13 yıldır apronun bir köşesinde atıl vaziyette duran kendi uçağını unuttuğunu kabul etmek zorunda kaldı.

Havalimanı yetkilileri, terk edilmiş Boeing 737-200'ün Air India’ya ait olduğunun anlaşılmasının ardından şirketin uçağı kaldırdığını açıkladı. Yetkililer, havalimanında daha önce de terk edilmiş uçaklar bulunduğunu ifade ederek, son 5 yılda Kolkata Havalimanı'nda 14 terk edilmiş uçağın kaldırıldığını söyledi. Terk edilmiş uçak, zaman içerisinde unutuldu ve Air India'nın da kurumsal hafızasından tamamen silindi. VT-EHH tescil numaralı uçak, 2012 yılında hizmet dışı bırakılarak Kolkata Havalimanı'ndaki ücra bir alana park edildi. Yıllar içinde, personel değişimi ve kayıt tutma boşlukları, jetin havayolunun kurumsal kayıt tutma sisteminden yavaş yavaş kaybolmasına neden oldu. Havalimanı yetkilileri, Air India ile iletişime geçip uçağın kaldırılmasını istediğinde, havayolu başlangıçta uçağın kendilerine ait olmadığı konusunda ısrarcıydı.

Daha sonra yapılan kapsamlı incelemenin ardından uçağın Air India filosuna ait olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan karışıklığın esas sebebinin, Air India ve Indian Airways şirketlerinin birleştiği sırada ortaya çıkan idari boşluklardan kaynaklandığı belirlendi. Uçağın sahibinin belirlenmesinin ardından Kolkata Havalimanı yetkilileri, şirketten 10 milyon rupi (yaklaşık 120 bin dolar / yaklaşık 5 milyon TL) tutarında park ücreti talep etti. Air India, uçağın mülkiyetini onayladıktan sonra, uçağı havalimanından kaldırdı ve park ücretini ödedi.

Uçak, havacılık bakım teknisyenleri için bir eğitim platformu olarak kullanılması için karayoluyla Hindistan, Bengaluru'daki Kempegowda Uluslararası Havalimanı'na taşındı. 1982'de teslim edilen 43 yıllık jet, uzun yıllar Indian Airlines envanterinde uçtu ve daha sonra 1998'den itibaren Alliance Air'de kiralık olarak çalıştı. 2007'de kargo operasyonları için Indian Airlines’a geri dönen uçak, 2012'de hizmet dışı bırakılmadan önce son olarak India Post tarafından kullanılmıştı.

Hindistan'da hurdaya ayrılan ve karayoluyla taşınan uçaklar zaman zaman yaşanan kazalarla gündeme geliyor. Bunun son örneklerinden birisi de 2021 yılında yaşanmıştı. Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakledildiği sırada güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkışmış, olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada kendine yer bulmuştu.

Günümüzde dünyanın farklı yerlerindeki havalimanlarında çeşitli sebeplerle atıl şekilde bekleyen uçaklara rastlamak mümkün. Bunun örneklerinden biri de Erzurum Havalimanı'nda yaşanmıştı. Van depremi için yardım getiren Il-76, 11 yıl boyunca Erzurum'da park halinde beklemiştiEkim 2011’de Van’da yaşanan depremin ardından Gürcistan’dan 30 Ekim 2011’de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait 'Ilyushing Il-76TD' tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarpmıştı. Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekilmişti. 11 yıl boyunca Erzurum Havalimanı’nda park edildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan uçakla ilgili tüm yazışmalar sonuçsuz kaldı.

Sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle uçağın Gürcistan’a götürülmesi konusunda bir sonuç alınamadı. Uçağın Erzurum’dan alınması için Gürcistan tarafı da uzun süre herhangi bir girişimde bulunmadı. Uçağın Erzurum’dan alınmamasının ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uçağı satışa çıkardı ve 2023 yılında düzenlenen ihaleyle 1,5 milyon liraya satıldı. Hurdaya ayrılan uçak, 2024 yılında havalimanından çıkarıldı ve karayoluyla boş bir alana götürülerek geri dönüşümde kullanılmak üzere parçalandı.

