121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Tokat'ın Zile ilçesinde tarihi Zile Kalesi içeresinde bulunan kent müzesi, şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 7 bin yıllık tarihe sahip ilçenin hafızası niteliğinde olan müze, içerisinde sergilenenler ile dikkat çekiyor. Persler ve Roma gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan ilçenin müzesinde bulunan 121 yıllık çan ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ermeni bir usta tarafından tunç demirden yapılan çan, adeta zamana meydan okuyor. Müzede bulunan ziyaretçilerin çaldığı çan, yüksek sesiyle ilgi görüyor. İddiaya göre, çan sert bir şekilde çalındığında ilçenin bütün noktalarından duyulduğu ifade ediliyor.