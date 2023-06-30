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121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

2023-06-30 15:03:32
121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Zile kent müzesinde bulunan 121 yıllık çan çalındığında ilçenin tüm sokaklarından duyuluyor.

#1
Foto - 121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Tokat'ın Zile ilçesinde tarihi Zile Kalesi içeresinde bulunan kent müzesi, şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. 7 bin yıllık tarihe sahip ilçenin hafızası niteliğinde olan müze, içerisinde sergilenenler ile dikkat çekiyor. Persler ve Roma gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan ilçenin müzesinde bulunan 121 yıllık çan ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Ermeni bir usta tarafından tunç demirden yapılan çan, adeta zamana meydan okuyor. Müzede bulunan ziyaretçilerin çaldığı çan, yüksek sesiyle ilgi görüyor. İddiaya göre, çan sert bir şekilde çalındığında ilçenin bütün noktalarından duyulduğu ifade ediliyor.

#2
Foto - 121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Tarihi çana vurulduğunda bütün Zile ilçesinden duyulduğunu belirten müze görevlisi Sinan Altuner, "Müzemiz daha önceden kışla olarak kullanılıyordu. Tabi zaman içerisinde yıpranmıştı, düzenlenmenin ardından müze olarak kullanılmaya başlandı. Şuanda halkımıza ve dışardan gelen vatandaşlara bu şekilde hizmet ediyor.

#3
Foto - 121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Müzemizin içerisinde, tarihi olarak kayıtlı 360 ev bulunuyor, meşhur zile panayırının maketi var. Şehirlerarası otobüs firmamızın maketleri var. Firma, Türkiye de ki en eski 7 firmadan birisi olma özelliğini taşıyor. Zile de yaşamış vatandaşların o firma içeresinde bir anısı vardır. Bundan 40 veya 50 yıl önce kullanılan tarım aletleri sergileniyor. Zile, 7 bin yıllık tarihi olan bir ilçedir. Ağırlık olarak Roma ve Ermenilere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır.

#4
Foto - 121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Türkler her ne kadar silah, kılıç konusunda uzmansa Ermenilerde demircilikte ustadır. Tunç demirden bir ermeni ustanın yaptığı çan var, onu da burada sergiliyoruz. Bu çana gerçekten sert bir şekilde vurduğunuzda Zile ilçesinin her yanından duyabilirsiniz. Şuan bulunduğumuz kapalı alanda ufak bir vuruşta bile çok ses çıkartabiliyor. Sezar'ın 'Veni vidi vici' sözü de ilçemizde söylenmiştir" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - 121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Tokat'a gezmek için geldiğini, müzeyi beğendiğini belirten Asuman Gündüz "Burayı görmek için Mersin'den geldim. Tokat'a geldiğimizde bize ilk burayı gezmemiz gerektiğini söylediler. Müzeyi çok beğendim, buradaki çanı gördüm, onu çaldım. Burada eski bir piyano var, dikkatimi çekti. Mersin'e geri gittiğimde burayı görmeleri için tavsiye de bulunacağım" şeklinde konuştu.

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