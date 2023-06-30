121 yıl önce yapılmış! Bu çanın sesi tüm ilçede duyuluyor

Müzemizin içerisinde, tarihi olarak kayıtlı 360 ev bulunuyor, meşhur zile panayırının maketi var. Şehirlerarası otobüs firmamızın maketleri var. Firma, Türkiye de ki en eski 7 firmadan birisi olma özelliğini taşıyor. Zile de yaşamış vatandaşların o firma içeresinde bir anısı vardır. Bundan 40 veya 50 yıl önce kullanılan tarım aletleri sergileniyor. Zile, 7 bin yıllık tarihi olan bir ilçedir. Ağırlık olarak Roma ve Ermenilere ev sahipliği yapmış bir coğrafyadır.