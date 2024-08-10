110 ülkeye gönderiyor! Bu fabrika enerjisini güneşten alıyor

"Sahada kurulacak olan 40 megavat ile yaklaşık 65 megavatlık bir enerji gücünden bahsediyoruz. Bu da aşağı yukarı yaklaşık 122 bin panele denk geliyor. Şu an özellikle Avrupa Birliği, yenilenebilir enerjiye, yeşil dönüşüme ve karbon ayak izini düşürmeye çok önem veriyor. Eğer bunları düşünmezseniz, ilave ekstra vergilere maruz kalabilirsiniz. Biz, 2026'dan sonra gelecek olan düzenlemeden etkilenmemek ve ihracatta rekabetimizi sürdürebilmek adına bu konularla ilgili çalışmalara başladık. Bu aynı zamanda artan enerji maliyetlerinden etkilenmememizi de sağlayacak. Dolayısıyla, böyle bir yatırım yapmanın firmamız adına doğru olacağını düşündük. Hascevher olarak 110 ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu an Almanya, Portekiz, İtalya ve Mısır başta olmak üzere, hem Ortadoğu hem de Avrupa bizim toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. Diğerleri ise Asya ve Güney Amerika ülkelerine göre dağılım göstermektedir."