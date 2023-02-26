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Ekonomi
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Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

2023-02-26 08:04:39
Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Konut kredisinde limitler arttı. 5 milyon lira değerinde yeni bir konut alanların en düşük faiz oranıyla aylık taksitleri 74 bin liraya geliyor. Değeri 1.5 milyon lira olan ikinci el bir evde ise peşinat 450 bin lira, aylık ödeme de 17 bin liranın üzerinde. Evi olmayan ve gelir şartını sağlayanlar ise düşük faizli yeni konut kampanyasından faydalanabiliyor. Sıfır konutları kapsayan ve 15 yıla kadar vade imkânı sağlanan kampanyada faiz oranları, 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0.69 olarak belirlendi

#1
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredi limitlerinde değişikliğe gitti. Yeni konut üretimini desteklemek ve orta gelirliler için hazırlanan konut kampanyasını cazip hale getirmek için özellikle sıfır konutta kredi oranları artırıldı.

#2
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Daha önce 2 milyon lira ve altında olan konutlar için yüzde 90 kredi kullanımı sağlanırken, artık bu oran 5 milyon lira ve üzerindeki konutlar için geçerli olacak.

#3
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Değeri 10 milyon lira üzerinde olan konutlarda kredi kullanımı yapılamıyordu. Atılan son adımla 10 milyon ile 20 milyon lira arasında olan sıfır konutlarda kredi tutarı yüzde 60-70 olarak belirledi.

#4
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Hürriyet'te yer alan habere göre kredi limitleri artsa da, konut fiyatları ve ortaya çıkan ödeme tabloları konuta erişimin ne denli zor olduğunu gösteriyor.

#5
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

İşte en düşük faiz oranları ile örnek ödeme tabloları: 6FAİZ 0.69 TAKSİTLER 3 YIL DESTEKLİ FAİZ 0.69 TAKSİTLER 3 YIL DESTEKLİ FAİZ 0.69 TAKSİTLER 3 YIL DESTEKLİ- Orta gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hazırlanan Yeni Evim kampanyası da yürürlüğe girdi. Detaylar şöyle:

#6
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- İstanbul 1’inci bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2’nci bölge, diğer iller de 3’üncü bölge olarak tanımlandı.

#7
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Hane gelirleri birinci bölge için aylık 80 bin lira, ikinci bölge için 65 bin lira ve üçüncü bölge için 45 bin lira olarak belirlendi.

#8
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Sıfır konutları kapsayan ve 15 yıla kadar vade imkânı sağlanan kampanyada faiz oranları, 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0.69, 2-4 milyon lira için yüzde 0.79, 4-5 milyon lira için de yüzde 0.99 olacak.

#9
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Ev fiyatı birinci bölge için 9 milyon lirayı, ikinci bölge için 5 milyon lirayı, üçüncü bölge için 3 milyon lirayı geçmeyecek.

#10
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Hazine, ilk üç yılda taksitin hane halkı gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar destek sağlayacak. Kamunun paylaştığı bilgilere göre örneğin; hane geliri 15 bin lira olan kişi, 15 yıl vade ve 0.69 faizle 1 milyon lira kredi çektiğinde, ilk yıl 4 bin 410 lira, ikinci yıl 5 bin 400 lira, üçüncü yıl 6 bin 480 lira aylık ödeme yapacak. Tüketici bu desteği geri ödeyecek.

#11
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Kendisi, eşi veya 18 yaş altındaki çocukları adına konut olmayanlar kampanyadan faydalanacak.

#12
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

- Kampanya kapsamında alınan evler 5 yıl boyunca satılamayacak.

#13
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

FİYAT ARTIŞI BEKLENİYOR Artan maliyetler ve bozulan arz-talep dengesi ile son iki yılda Konut fiyatları hızla arttı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM), Sahibinden.com ile hazırladığı ocak ayı raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yıllık yüzde 127.4 artarak 17 bin 45 TL oldu.

#14
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Ortalama metrekare fiyatları İstanbul’da 25 bin TL, Ankara’da 11 bin 724 TL ve İzmir’de 19 bin 643 TL’ye ulaştı. Bu rakam yeni konutta ise çok daha yüksek.

#15
Foto - Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Hala arzın talebin gerisinde olduğunu belirten sektör temsilcileri, deprem sonrası göç, farklı illerde vatandaşın deprem endişesi ile ev değiştirme talebi ve son Kredi hamlesi ile fiyat artışı beklediklerini dile getirdi.

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