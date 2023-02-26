Konut kredisi ile ev imkanı olmak artık mümkün! 15 yıl vadeyle...

Konut kredisinde limitler arttı. 5 milyon lira değerinde yeni bir konut alanların en düşük faiz oranıyla aylık taksitleri 74 bin liraya geliyor. Değeri 1.5 milyon lira olan ikinci el bir evde ise peşinat 450 bin lira, aylık ödeme de 17 bin liranın üzerinde. Evi olmayan ve gelir şartını sağlayanlar ise düşük faizli yeni konut kampanyasından faydalanabiliyor. Sıfır konutları kapsayan ve 15 yıla kadar vade imkânı sağlanan kampanyada faiz oranları, 2 milyon liraya kadar olan finansman için yüzde 0.69 olarak belirlendi