Yüksek Askeri Şura Toplantısı kararları açıklandı! 23 general, 77 albay...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı. Buna göre, 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi "www.tccb.gov.tr" adresinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YAŞ kararlarını imzaladığı ana ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Şura kararlarını imzalaması sırasında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da hazır bulundu.
23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi
Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2024 tarihinden geçerli olmak üzere 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir sene uzatıldı
ÖNE ÇIKAN VİDEO