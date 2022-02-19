ATV ekranlarında yayımlanan ve Türkiye’nin yakın tarihini konu edinen Yalnız Kurt dizisinde sözü geçen Yıldırım Projesi’nin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Yıldırım Projesi nedir gerçekte var mıdır?

Yıldırım projesi nedir? Yalnız Kurt Yıldırım projesi nedir gerçekte var mı?

Fethullahçı Terör Örgütü ile paralel yapılanmayı konu alan Yalnız Kurt dizisi yayımlanan 4.bölümüyle bir kez daha dikkatleri çekti. Diziyi takip edenlerin akıllarına ise 'Yıldırım Projesi nedir?' sorusu takıldı. Dizide sık sık bahsi geçen Yıldırım Projesi'nin ne olduğu son bölümde aydınlanmaya başladı. Kumandan, Yıldırım Projesi için "S-400, F-35, Patriot... Yıldırım Projesi, bu hava savunma sistemlerinin Türkçesidir" ifadesini kullanıyor. Yıldırım projesinin hava savunma sanayiyle ilgili olduğu böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Bilindiği gibi Yalnız Kurt dizisi yakın tarihte yaşanan olayların senaryoya aktarılmış halidir. Olaylar ve kişiler ise gerçeğe yakın olmakla birlikte bazı noktalarda birebir örtüşmemektedir.