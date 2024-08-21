Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Caroline rolüyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'ne katıldı. Törende gazetecilere konuşan ünlü oyuncu Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Wilma Elles, adını bir Türk ismiyle değiştirdiğini söyledi.

Tüm ailesinin adlarının baş harflerinin M harfiyle olduğunu söyleyen oyuncu, yeni adının Mücella olduğunu belirtti.

Elles 2014 senesinde İslam’a geçtiğini açıklamıştı.