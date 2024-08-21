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Gündem Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı
Gündem

Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 13:43:00 -
Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

Yıllar önce Müslüman olan oyuncu Wilma Elles, Türk vatandaşlığına geçti. Elles ismini Mücella olarak değiştirdi.

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Caroline rolüyle ünlenen Alman oyuncu Wilma Elles 16. Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri'ne katıldı. Törende gazetecilere konuşan ünlü oyuncu Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Wilma Elles, adını bir Türk ismiyle değiştirdiğini söyledi.

Tüm ailesinin adlarının baş harflerinin M harfiyle olduğunu söyleyen oyuncu, yeni adının Mücella olduğunu belirtti. 

Elles 2014 senesinde İslam’a geçtiğini açıklamıştı.

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