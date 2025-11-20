  • İSTANBUL
Kültür - Sanat Ümraniye'de kitap vakti: 6. Ümraniye Kitap Fuarı başlıyor
Ümraniye'de kitap vakti: 6. Ümraniye Kitap Fuarı başlıyor

Ümraniye Belediyesi, kültür ve edebiyat dünyasını yeniden aynı çatı altında buluşturuyor. “Kitap Vakti Geldi” sloganıyla düzenlenen 6. Ümraniye Kitap Fuarı, 22–30 Kasım tarihleri arasında Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda kapılarını kitapseverlere açıyor.

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl merakla beklenen kültür etkinliklerinden biri olan Ümraniye Kitap Fuarı, bu yıl altıncı kez okurlarla buluşacak. 2019’dan bu yana düzenlenerek kentin kültürel hafızasında özel bir yer edinen fuar; 100 yayınevi, 250’ye yakın yazar ve on binlerce kitabı okurlarla bir araya getirecek.

Dokuz gün sürecek fuarda; söyleşiler, imza günleri ve çocuk etkinlikleriyle dopdolu bir program ziyaretçileri bekliyor. Organizasyon boyunca 200 bini aşkın kitapseverin fuarı ziyaret etmesi öngörülüyor.

Bu yılın onur yazarı, Türk edebiyatının usta ismi Prof. Dr. Nurullah Genç olacak. Fuarın açılışı 22 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak törenle gerçekleşecek. Açılışta konuşacak olan Nurullah Genç, ardından fuarın ilk söyleşi etkinliğinde okurlarıyla buluşacak.
Ümraniye Kitap Fuarı, her yaş grubundan okuru kültür ve düşünce dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya getirerek İstanbul’un kültürel hayatına bu yıl da yeni bir soluk kazandıracak.

