Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin resimlerinin avro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Körner, "Onların(Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

1 Ocak 2001’de avro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında avro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

Uğur Şahin kimdir kaç yaşında? Uğur Şahin kariyeri

Uğur Şahin, 19 Eylül 1965 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Şahin henüz 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Şahin, 1984 yılında Köln Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi almaya başladı ve 1992 yılında mezun oldu.1993 yılında aynı üniversitede Michael Pfreundschuh danışmanlığında tümör hücrelerinde immünoterapi üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı doktora derecesini aldı. Uğur Şahin, Aynı zamanda, 1992-94 arasında Hagen Üniversitesi'nde matematik okudu. Şahin, 2000-2001 yılları arasında Zürih Üniversite Hastanesi'ndeki laboratuvarda 1996 Nobel Tıp Ödülü sahibi Rolf M. Zinkernagel ve Hans Hengartner ile birlikte çeşitli araştırmalarda yer aldı. 2006 yılında Mainz Üniversitesi'nde profesörlük unvanını aldı.

Özlem Türeci ile Uğur Şahin 2002 yılında yaşamlarını birleştirdi. Çiftin bir kızları var.

Çiftin geliştirdiği Biontech aşısı dünyada en çok kullanılan koronavirüs aşısı oldu.