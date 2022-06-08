Türkiye'de yılın otomobili Hyundai Tucson

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Hyundai Tucson oldu. İstanbul Park’ta düzenlenen yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3710 puan alan Hyundai Tucsonbirinciliğe ulaştı.

“Yılın Tasarımı” kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi GranCoupe kazanırken bu yıl ilk kez verilen “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Fiat EgeaHybridLansmanı, “İnovasyon” ödülünü iseYol Arkadaşım Connect projesiyleyine Fiat kazandı.

Büyük Heyecan Yaşandı

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk etabında; 38 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobili”ni belirleyen ikinci etapta iseCitroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliantfinale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Hyundai Tucson “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışması ödül töreninde bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık“Bundan tam 8 yıl önce temelini attığımız ve bugün hayallerimizin ötesine geçmeyi başaran Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD); her geçen yıl olgunlaşmaya, değeri çok daha geniş kitlelerce anlaşılmaya devam ediyor. Her yıl, pazarda satış konusunda gösterdiğiniz tatlı rekabeti bambaşka bir boyuta taşıyan Türkiye’de Yılın Otomobili (TYO) Ödülü’nün, yıl içerisindeki pazarlama planlarınızdaki en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğine şahit olmak bizleri hem motive ediyor hem de onurlandırıyor.” dedi.

Yılın Otomobili Ödülü’nü alırken Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel yaptığı konuşmada bu ödülü ikinci kez kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Kazanmış olduğumuz bu ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bu yarışmada emek gösteren diğer tüm rakip marka temsilcilerini de yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de Yılın Otomobili 2022”Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları, Bosch, ALJ Finans ve TÜVTÜRK sponsorluğundagerçekleştirildi.

Hangi otomobil kaç puan aldı?