SON DAKİKA
Teknoloji
Teknoloji

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'dan 5G mesajı: Yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'dan 5G mesajı: Yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, 5G ile ilgili mesajında "Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa giriyoruz. Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa girildiğini belirterek, Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer aldıklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kazancı, ilk 5G sinyali vesilesiyle çalışanlara yönelik teşekkür ve tebrik mesajı yayımladı.

Kazancı, mesajında, ilk 5G sinyali öncesinde şirket çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederek, Türkiye'ye, Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacak olmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirtti.

Turkcell'in kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin iletişim ve teknoloji alanındaki en önemli dönüşümlerine öncülük ettiğini ifade eden Kazancı, markanın başarılarla dolu 32 yıllık geçmişinde, atılan her adımın yalnızca Turkcell'in büyümesine değil, Türkiye'nin dijitalleşme serüvenine de yön verdiğini vurguladı.

 

Kazancı, Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa girildiğini aktararak, mesajında şunları kaydetti:

"Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye'nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz. 5G ile birlikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, Türkiye'nin yarınlarını da daha sağlam bir altyapı üzerinde şekillendireceğiz. Süreç boyunca gösterdikleri kıymetli liderlik için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Turkcell ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

 

Turkcell'den çalışanlarına 5G teşekkürü

Kazancı, mesajında, Turkcell çalışanlarını süreç boyunca gösterdikleri adanmışlık ve takım ruhu için kutladığını belirterek, "Planlamadan uygulamaya, AR-GE'den saha operasyonlarına kadar, bu devasa dönüşümün tüm aşamalarında sergilediğiniz performans, her türlü takdirin üzerindedir. Gösterdiğiniz disiplin, teknik yetkinlik ve aidiyet duygusu, Turkcell'in birlikte başarma kültürünün çok anlamlı bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

5G'nin hayata geçmesinin, tamamlanmış bir hedeften öte, daha büyük bir vizyonun güçlü bir başlangıç noktası olduğuna işaret eden Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim Kurulu adına gerek fiziki gerekse de fikri katkılarınız ve özverili çalışmalarınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni yolculukta, omuz omuza vererek yine çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 'Turkcell Gücünde 5G'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği
Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği

Teknoloji

Turkcell ve Samsung'dan dev işbirliği

Turkcell'den yerli 5G ekosistemi için kritik anlaşmalar!
Turkcell’den yerli 5G ekosistemi için kritik anlaşmalar!

Ekonomi

Turkcell’den yerli 5G ekosistemi için kritik anlaşmalar!

Turkcell'den 2025'te başarılı grafik net kârı 17.8 milyar liraya ulaştı
Turkcell’den 2025’te başarılı grafik net kârı 17.8 milyar liraya ulaştı

Ekonomi

Turkcell’den 2025’te başarılı grafik net kârı 17.8 milyar liraya ulaştı

Turkcell'e 1 milyar dolarlık dev güven oyu! 5G yarışında kritik hamle
Turkcell’e 1 milyar dolarlık dev güven oyu! 5G yarışında kritik hamle

Ekonomi

Turkcell’e 1 milyar dolarlık dev güven oyu! 5G yarışında kritik hamle

Turkcell'den Shaq sürprizi
Turkcell'den Shaq sürprizi

Ekonomi

Turkcell'den Shaq sürprizi

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu
Gündem

Rezaletin ucu başörtülülerden nefret eden Türkan Saylan'a uzandı: Çağdaş yaşama göre yetiştirdiler, başkanın metresi oldu

CHP’nin Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile otel odasında basılan belediye çalışanı Seher Akay’ın, "Başörtülülere burs vermiyoruz, militan..
CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş
Gündem

CHP'li Özkan Yalım'ın skandal alemi ortaya çıktı! Milletin parasını dansözlerle yemiş

Halkın parasıyla şov yapan, gözaltına alındığında "mağduriyet" edebiyatına sığınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın maskesi bir k..
Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!
Gündem

Hadsiz Özgür Özel'e yargı tokadı! Kuşadası'ndaki alçak sözleri başına iş açtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası meydanında devletin zirvesini hedef alan çirkin üslubu nedeniyle adalete hesap verecek.
