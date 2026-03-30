Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'dan 5G mesajı: Yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa girildiğini belirterek, Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer aldıklarını ifade etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kazancı, ilk 5G sinyali vesilesiyle çalışanlara yönelik teşekkür ve tebrik mesajı yayımladı.

Kazancı, mesajında, ilk 5G sinyali öncesinde şirket çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ederek, Türkiye'ye, Turkcell gücünde 5G deneyimi yaşatacak olmaktan gurur ve heyecan duyduklarını belirtti.

Turkcell'in kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin iletişim ve teknoloji alanındaki en önemli dönüşümlerine öncülük ettiğini ifade eden Kazancı, markanın başarılarla dolu 32 yıllık geçmişinde, atılan her adımın yalnızca Turkcell'in büyümesine değil, Türkiye'nin dijitalleşme serüvenine de yön verdiğini vurguladı.

Kazancı, Türkiye'nin rekabet gücü, veri ekonomisi ve dijital bağımsızlığı açısından stratejik önemde bir çağa girildiğini aktararak, mesajında şunları kaydetti:

"Turkcell olarak, bu yeni dönemin de merkezinde yer alıyoruz. 5G hamlesiyle haberleşme standartlarını yükseltmekle kalmıyor, Türkiye'nin sanayiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda küresel rekabet gücünü perçinliyoruz. 5G ile birlikte yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermeyecek, Türkiye'nin yarınlarını da daha sağlam bir altyapı üzerinde şekillendireceğiz. Süreç boyunca gösterdikleri kıymetli liderlik için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, destekleri için de Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na, Turkcell ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz."

Turkcell'den çalışanlarına 5G teşekkürü

Kazancı, mesajında, Turkcell çalışanlarını süreç boyunca gösterdikleri adanmışlık ve takım ruhu için kutladığını belirterek, "Planlamadan uygulamaya, AR-GE'den saha operasyonlarına kadar, bu devasa dönüşümün tüm aşamalarında sergilediğiniz performans, her türlü takdirin üzerindedir. Gösterdiğiniz disiplin, teknik yetkinlik ve aidiyet duygusu, Turkcell'in birlikte başarma kültürünün çok anlamlı bir yansımasıdır." ifadelerini kullandı.

5G'nin hayata geçmesinin, tamamlanmış bir hedeften öte, daha büyük bir vizyonun güçlü bir başlangıç noktası olduğuna işaret eden Kazancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yönetim Kurulu adına gerek fiziki gerekse de fikri katkılarınız ve özverili çalışmalarınız için sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yeni yolculukta, omuz omuza vererek yine çok büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesileyle sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. 'Turkcell Gücünde 5G'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."