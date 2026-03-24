TOKİ İstanbul kura tarihi açıklandı mı?

Ramazan Bayramı’nın geride kalmasıyla birlikte TOKİ’nin 100 bin konutluk İstanbul etabında heyecan yeniden yükseldi. Yüz binlerce başvuru sahibinin gözü, kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

Kura tarihi açıklandı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından İstanbul kura tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Hangi tarihler konuşuluyor?

Çekilişlerin 1 Nisan’a kadar tamamlanması bekleniyor. Törenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılacağı açıklanmıştı.

İstanbul etabında son durum

500 bin sosyal konut projesinin en yoğun başvuru alan ayağı olan İstanbul’da 100 bin konut inşa edilecek. Başvuru değerlendirme süreci tamamlanırken, kura çekimine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlere ilişkin listeler yayımlandı.

Projede hangi ilçeye kaç konut yapılacağına dair detaylar ise henüz açıklanmadı. Yetkililerden gelecek yeni duyurularla birlikte hem kura takviminin hem de ilçe bazlı dağılımın netleşmesi bekleniyor.