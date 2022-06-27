TOGG'un yerlilik oranı belli oldu

Yerli otomobil için artık son adımların atıldığı bir döneme girdik. Şu anda Gemlik tesisinde 208 robot ile parçalı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren de üretim denemeleri başlayacak. Araç ise Avrupa’da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Peki Togg tarafından üretilecek ilk otomobilin yerlilik oranı kaç olacak?

2023’te çıkacak Togg modelinin yerlilik oranı belli oldu!

Önümüzdeki yıl Mart ayı civarında satışa sunulacak Togg C-SUV modelinin yerlilik oranı yüzde 51 civarında. Daha sonra takip eden B-SUV ve C-MPV modelleriyle birlikte ise bu oran çok daha yukarıya çıkartılacak.

Özellikle 3 yıllık plana baktığımızda, 2026’ya kadar yüzde 68 seviyesine kadar çıkılması hedefleniyor. Bu hedefte Togg ve Çinli iş ortağı Farasis’in yüzde 50’şer payla kurduğu Siro Energy şirketinin yapacağı üretim de büyük önem arz ediyor.

Siro Energy, Gemlik’teki Togg fabrikasının yanına inşa etmeye başladığı yerli lityum pil üretim tesisini 2023 yılına yetiştirmeyi hedefliyor. Tam kapasite ile faaliyete başladığında ise yıllık 15 GWh’lik pil üretimi yapabilecek.

Buna ek olarak, paylaşılan haber içerisinde Türkiye’de üretim yapan diğer markaların da yerlilik oranının paylaşıldığını görüyoruz. Binek otomobilde en yüksek seviye yüzde 66 ile Hyundai Bayon’da iken, ticari tarafta en yüksek oran yüzde 84’ü geçen bir oranla Ford Cargo modelinin elinde.

Listenin baktığımızda, Hyundai yüzde 51 ila 66, Renault yüzde 41 ila 51, Fiat yüzde 51 ila 58 ve son olarak Toyota’nın da yüzde 42 ila 55 arasında bir yerlilik oranıyla üretim yaptığını görüyoruz. Genel ortalama itibariyle ise yüzde 56 oranında yerlilik ile üretim yapıldığını söyleyebiliriz.

Yani Togg bu oranın altında başlayacak gibi gözüküyor. Fakat belirttiğimiz gibi 3 yıllık plan doğrultusunda Türkiye’nin yerlilik oranı en yüksek binek otomobili olmayı hedefliyor. Gelecek diğer modellerde de bu çıkışın devam edeceğini varsayabiliriz.

Tabii yerlilik oranı ile fikri ve sınai mülkiyet haklarının birbirleriyle sıkça karıştırıldığını görüyoruz. Bu hakların yüzde 100’ü Türkiye’ye ait olduğunu söyleyelim. Yani yerlilik oranı düşük veya yüksek olsa bile tamamı Türkiye’ye ait milli bir otomobil oluyor.

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