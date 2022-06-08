TOGG'da sevindiren gelişme!
Yerli otomobil TOGG'un Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisinde boyasız denemelerin başladığı belirtildi.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" denildi.
Öte yandan Yüzde 97’si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra, hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek.