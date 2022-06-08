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Otomotiv TOGG'da sevindiren gelişme!
Otomotiv

TOGG'da sevindiren gelişme!

Yerli otomobil TOGG'un Avrupa'nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisinde boyasız denemelerin başladığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 11:54:00 -
TOGG'da sevindiren gelişme!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.

Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" denildi.

Öte yandan Yüzde 97’si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra, hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek.

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Yorumlar

Pençe

Kendi yapmadığı arabaya 3 katı vergi alan zihniyet bakalım kendi yaptığı arabayı kaça satacak biz esas müjdeyi o zaman göreceğiz düşüncesindeyim uçan akepenin uçan arabaları olacak herhalde
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