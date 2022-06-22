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Otomotiv TOGG yeni iş pozisyonları için ilan açtı
Otomotiv

TOGG yeni iş pozisyonları için ilan açtı

TOGG, Türkiye ve Almanya'da görevlendirmek üzere toplamda 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı.Öne çıkan bazı ilanlar şöyle: Pazar analizi ve talep planlaması, program yönetimi, satın alma, dağıtım kanalı ve iş geliştirme, sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler, maliyet mühendisliği, dış ticaret, garanti yönetimi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri, soğutma sistemleri, elektrik sistem doğrulama ve test, elektrik elektronik sistem mühendisliği, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliği, VR modelleyici.

Yeniakit Publisher
2022-06-22 17:51:00 -
TOGG yeni iş pozisyonları için ilan açtı

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan TOGG, 18 Temmuz 2020'de başladığı Gemlik tesislerindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaştı.

Bu kapsamda, yeni iş ilanları açmaya devam eden TOGG, son olarak resmi Linkedin hesabından 43 yeni iş pozisyonu için ilana çıktı.

İlanlar arasında en güncel olanların, Almanya'daki ofisinde görevlendirmek üzere bugün açılan "Dağıtım Kanalı ve İş Geliştirme-Satış" ile "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı" pozisyonları olduğu görülüyor.

İlanlarda aranan kriterler de belirtilirken, ileri düzeyde İngilizce bilgisi önemli bir etken olarak yer alıyor.

Öne çıkan bazı ilanlar şöyle:

"Pazar analizi ve talep planlaması, program yönetimi, satın alma, dağıtım kanalı ve iş geliştirme, sigorta süreç tasarımı ve dijital çözümler, maliyet mühendisliği, dış ticaret, garanti yönetimi, dijital cüzdan ve ödeme sistemleri, soğutma sistemleri, elektrik sistem doğrulama ve test, elektrik elektronik sistem mühendisliği, kullanıcı deneyimi tasarımı, yazılım mühendisliği, VR modelleyici."

Diğer tüm pozisyonlara ve aranan niteliklere ilişkin detaylı bilgi, " https://www.linkedin.com/jobs/togg-jobs-worldwide'f_C=12978558&trk=top-card_top-card-primary-button-top-card-primary-cta&position=1&pageNum=0 " internet adresinden ulaşılabiliyor.

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