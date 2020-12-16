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Yaşam THY kabin bagajı alıyor mu? | Kabin bagajı yasak mı?
Yaşam

THY kabin bagajı alıyor mu? | Kabin bagajı yasak mı?

THY uçağa el bagajı alınıyor mu? Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçak seyahatlerinde belirli kısıtlamalar uygulanıyor. Vatandaşlar bu sebeple uçağa binmeden önce kabin bagajı kısıtlamasının devam edip etmediğini araştırıyor. Peki, uçağa el bagajı alınıyor mu? | THY koronavirüs önlemleri | Uçak kabin bagajı uygulaması kalktı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 10:22:00 -
THY kabin bagajı alıyor mu? | Kabin bagajı yasak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle pek çok alanda önemli tedbirler uygulanıyor. Bilindiği gibi ülkemizde uzunca bir süre uçuşlar durduruldu. Haziran ayından itibaren ise alınan tedbirlerle seyahatler başladı. THY uzunca bir süredir salgın sebebiyle kabin bağayı almıyordu. Konu hakkında THY yeni bir karar aldı. Peki, THY kabin bagajı alıyor mu?

THY kabin bagajı alıyor mu? | Kabin bagajı yasak mı?

Uçak seyahati yapacak olan vatandaşlar kabin bagajı uygulamasının devam edip etmediğini merak ediyor. Konu hakkında Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan bir açıklama yaptı. Ekşi yaptığı paylaşımda, “Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibarıyla normal uygulamaya döndürüyor. Hayırlı olsun" dedi.

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