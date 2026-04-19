Uşak'ta skandalın perde arkası aralanıyor!
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Tetikçi balkondan gizlice girip yatağında uyurken öldürdü! Azmettirici kardeşler tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde balkondan gizlice girdiği evde uykusundaki bir genci pompalı tüfekle katleden 17 yaşındaki saldırganın ardından, cinayeti azmettirdiği ortaya çıkan iki kardeş de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Nisan gecesi saat 03.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

17 yaşındaki E.B.N., yandaki tek katlı evin çatısına çıkarak 27 yaşındaki Abdulbaki Özdemir’in balkonuna atladı. Eve gizlice giren saldırgan, odasında uyuyan Özdemir’e pompalı tüfekle ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, cinayetin ardından emniyete giderek teslim olan E.B.N. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARKA PLANI DEŞİFRE EDİLDİ

Cinayetin arka planını araştıran Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı azmettiren Murat (36) ve Mesut (34) Y. isimli kardeşi takibe aldı. 17 Nisan’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kardeşlerin, cinayetin azmettiricisi oldukları ileri sürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Murat ve Mesut Y., "kasten öldürmeye azmettirme" suçlamasıyla tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

