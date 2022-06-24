Tesla çalışanlarına kötü haber!

Küresel çip tedarik sorunları ve Çin'deki koronavirüs kapanmaları, otomobil üreticilerini zor durumda bırakıyor.

Dünyanın en popüler elektrikli araç üreticisi Tesla, şu sıralar küçülmeye gitme planları yapıyor.

Geçtiğimiz gün düzenlenen bir etkinlikte konuşan Elon Musk, Tesla'nın önümüzdeki üç ay içinde maaşlı i şgücünü yüzde 10 oranında azaltacağını ve bu süreçte saatlik çalışan sayısını artıracağını söyledi.

Musk, Tesla'nın işten çıkarma duyurusunun toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3,5'ini etkileyeceği anlamına geldiğini ve maaşlı işçilerin Tesla çalışanlarının yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu belirtti.

Çalışanlar dava açmıştı

Geçtiğimiz pazar günü ise iki eski Tesla çalışanı, "toplu işten çıkarmalar" ile ilgili ABD federal yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla şirkete dava açmıştı.

CEO Musk ise davalar ile ilgili yaptığı açıklamada önemli ve dayanağı olmadığını bildirirken, "Bu, küçük sonuçları olan küçük bir dava" şeklinde konuştu.