Teşkilat dizisinde şok! Kimsenin beklemediği ayrılık kararı: O isimler veda ediyor! Peş peşe diziye veda edecekler!

Pazar günlerinin en heyecanlı takip edilen dizilerinden biri olan teşkilat son bölümleriyle gündemdeki yerini koruyor Ancak bu kez dizinin kilit oyuncuları arasında yaşanan ayrılıklar yüzlerce şok etti. Murat Yıldırım ve deniz Baysal'ın başrolünde yer aldığı dizide bu hafta bomba gelişmeler yaşandı ve son bölümde iki ismin vedası izleyici üzecek.

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi teşkilat pazar akşamları seyirciler ekranı başına toplamaya devam ediyor şu ana kadar 3 sezon boyunca başarılı bir performans sergileyen dizinin yeni sonunu devam edecek konuşuluyor öte yandan sezon finali öncesinde diziye iki isim veda etmesi kahretti.

Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat şaşırtacak bir şekilde diziden ayrıldı.

Gürkan Uygun ve Zeynep Tuğçe Bayat Deniz dizide dikkat çeken karakterlere hayat veriyordu.

Yeni oyuncuların diziye katılıp katılmayacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı

EKİBİN HEDEFİNDE HARTLEY VAR

“Teşkilat” 3. Sezon 78. Bölüm 18 Haziran 2023 Pazar/20.00/TRT 1

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’ 18 Haziran Pazar akşamı yetmiş sekizinci bölümüyle ekrana geliyor.

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Yeni bölümü merakla ve heyecanla beklenen ‘Teşkilat’, sıra dışı hikayesi, aksiyon sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile adından söz ettirmeye devam edecek.

Siyah İnci ve Francis’in yokluğuyla Hartley, planını tek başına yürütmek zorunda kalır. Ekibin ise hedefi artık bellidir; David Hartley’in cezasını kesmek. Güzel günlerin kapısı aralanırken herkesin özlemini çektiği aile sıcaklığı yemek masasında yaşanır. Bitirici hamleyi yapmak için son bir şansı kalan Hartley duvara toslayacağından habersizdir. Ömer ve Zehra’nın birliktelik hayallerine ise bir tehdidin gölgesi yavaş yavaş yaklaşmaktadır!

Başrollerini Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtcu’nun paylaştığı Teşkilat’ın oyuncu kadrosunda; Turgut Tunçalp, Levent Can, Yunus Emre Yıldırımer, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Yunus Narin, Ebru Nil Aydın, Ela Naz Koçak rol alıyor.