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Oruç Teravih namazı saatleri! 10 Mart 2024 teravih namazı saat kaçta?
Oruç

Teravih namazı saatleri! 10 Mart 2024 teravih namazı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2024-03-10 12:31:00 -
Teravih namazı saatleri! 10 Mart 2024 teravih namazı saat kaçta?

Teravih namazı saatleri bugün bulundukları illerde 2024 yılının ilk teravih namazını kılacak olan kişiler tarafından merak konusu oldu. Diyanet teravih namazı saatleri ile ilgili bilgileri paylaşmıştı. Peki, bugün teravih namazı saat kaçta? İşte Diyanet 2024 teravih namazı saatleri ve il il namaz vakitleri…

2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart itibariyle kılınacak. Bu yılın ilk teravih namazını kılmak üzere camilere akın edecek olan binlerce Müslüman ibadetlerini edecek. Peki, Diyanet verilerine göre teravih hangi ilde saat kaçta kılınacak?

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı saatleri illere özel olarak belirleniyor. Her ile ait namaz vakitleri Diyanet tarafından paylaşılıyor.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.31'de kılınacak.

Tarih            Günü               Yatsı Saati

10 Mart 2024    Pazar                   20:31

11 Mart 2024    Pazartesi              20:32
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12 Mart 2024    Salı                      20:33

13 Mart 2024    Çarşamba            20:34

14 Mart 2024    Perşembe            20:36

15 Mart 2024    Cuma                   20:37

16 Mart 2024    Cumartesi            20:38

ANKARA TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.14'de kılınacak.

Tarih      Pazar Günü                  Yatsı Saati

10 Mart 2024    Pazar                     20:14

11 Mart 2024    Pazartesi              20:16

12 Mart 2024    Salı                       20:17

13 Mart 2024    Çarşamba            20:18

14 Mart 2024    Perşembe            20:19

15 Mart 2024    Cuma                   20:20

16 Mart 2024    Cumartesi           20:21

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAATİ

İzmir teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.36'de kılınacak.

Tarih      Pazar Günü         Yatsı Saati

10 Mart 2024    Pazar                    20:35

11 Mart 2024    Pazartesi              20:36

12 Mart 2024    Salı                       20:37

13 Mart 2024    Çarşamba            20:38

14 Mart 2024    Perşembe            20:39

15 Mart 2024    Cuma                   20:40

16 Mart 2024    Cumartesi           20:41

17 Mart 2024    Pazar                   20:42

DİĞER İLLERİN TERAVİH SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

TERAVİH NE DEMEK?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Ramazan ayında Müslümanların kıldığı özel bir ibadettir. Bu namaz, yatsı namazının ardından kılınır ve geceleri Ramazan boyunca devam eder. Teravih namazı, toplu halde camide kılınabileceği gibi, bireysel olarak da kılınabilir. İslam alimlerine göre teravih namazının kılınış şekli ve rekat sayısı mezheplere göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebine göre 20 rekat olarak kılınırken, Şafii mezhebinde 20 rekatın yanı sıra daha az rekatla kılınması da kabul edilebilir. Teravih namazı, Ramazan ayının manevi atmosferini artırır ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir.

 

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