Teravih namazı saatleri! 10 Mart 2024 teravih namazı saat kaçta?

2024 Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart itibariyle kılınacak. Bu yılın ilk teravih namazını kılmak üzere camilere akın edecek olan binlerce Müslüman ibadetlerini edecek. Peki, Diyanet verilerine göre teravih hangi ilde saat kaçta kılınacak?

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Teravih namazı saatleri illere özel olarak belirleniyor. Her ile ait namaz vakitleri Diyanet tarafından paylaşılıyor.

İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

İstanbul teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.31'de kılınacak.

Tarih Günü Yatsı Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:31

11 Mart 2024 Pazartesi 20:32

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12 Mart 2024 Salı 20:33

13 Mart 2024 Çarşamba 20:34

14 Mart 2024 Perşembe 20:36

15 Mart 2024 Cuma 20:37

16 Mart 2024 Cumartesi 20:38

ANKARA TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.14'de kılınacak.

Tarih Pazar Günü Yatsı Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:14

11 Mart 2024 Pazartesi 20:16

12 Mart 2024 Salı 20:17

13 Mart 2024 Çarşamba 20:18

14 Mart 2024 Perşembe 20:19

15 Mart 2024 Cuma 20:20

16 Mart 2024 Cumartesi 20:21

İZMİR TERAVİH NAMAZI SAATİ

İzmir teravih namazı 10 Mart Pazar günü saat 20.36'de kılınacak.

Tarih Pazar Günü Yatsı Saati

10 Mart 2024 Pazar 20:35

11 Mart 2024 Pazartesi 20:36

12 Mart 2024 Salı 20:37

13 Mart 2024 Çarşamba 20:38

14 Mart 2024 Perşembe 20:39

15 Mart 2024 Cuma 20:40

16 Mart 2024 Cumartesi 20:41

17 Mart 2024 Pazar 20:42

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TERAVİH NE DEMEK?

Terâvîh namazı Ramazan ayında, yatsı namazından sonra sabah namazı vaktine (fecrin doğuşuna) kadar kılınabilen nâfile namazın ismidir. Hadisi şeriflerde ramazan gecelerinin ihyası olarak nitelendirilen bu namaza dört rek'atta bir dinlenme amacıyla biraz araverildiğinden "terâvîh" denmiştir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Teravih namazı, Ramazan ayında Müslümanların kıldığı özel bir ibadettir. Bu namaz, yatsı namazının ardından kılınır ve geceleri Ramazan boyunca devam eder. Teravih namazı, toplu halde camide kılınabileceği gibi, bireysel olarak da kılınabilir. İslam alimlerine göre teravih namazının kılınış şekli ve rekat sayısı mezheplere göre farklılık gösterebilir. Hanefi mezhebine göre 20 rekat olarak kılınırken, Şafii mezhebinde 20 rekatın yanı sıra daha az rekatla kılınması da kabul edilebilir. Teravih namazı, Ramazan ayının manevi atmosferini artırır ve Müslümanlar için önemli bir ibadettir.