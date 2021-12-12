Tenzil ne demek? Tenzil anlamı ne?

Tenzil kelimesinin anlamı ve ne demek olduğu, bu sözcükle karşılaşan kişilerin gündemini oluşturuyor. Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından da tanımlanan Tenzil kelimesi, belirli anlamlarda kullanılabilmektedir. Peki, Tenzil ne demek ve sözlük anlamı nedir? İşte, Tenzil TDK sözlük anlamı anlamı.

Tenzil TDK sözlük anlamı anlamı

Belli bir sayıdan, fiyattan vb.) aşağı düşürme, azaltma, çıkartma, indirme.

Tenzil ne demek dini?

Kur’ân-ı Kerîm’in Allah katından indirilişini ifade eden terim. Tenzil kelimesinin, bir şeyin yavaş yavaş ya da parça parça inmesi demektir. Bu kelime genellikle Kuran'ı Kerim'deki ayetler için kullanılır. Kuran'ın ayetleri toplam 23 yılda tenzil olmuştur.