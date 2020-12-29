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Biyografi Tekin Temel kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Tekin Temel nerelidir?
Biyografi

Tekin Temel kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Tekin Temel nerelidir?

Kuruş Osman 40. bölümü ile 30 Aralık Çarşamba günü izleyiciyle buluşacak. Ertuğrul Bey'in vefatından sona Kayı'nın yeni beyi Osman oldu. Kuruluş Osman dizisine yeni isimler dahil oldu. Kuruluş Osman kadrosuna katılan yeni oyuncular Eşkiye Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Fuat karakterini oynayan Tekin Temel ile Yağızkan Dikmen oldu. Peki Tekin Temel kimdir, Tekin Temel kaç yaşında? Tekin Temel nerelidir? Tekin Temel hangi dizilerde rol aldı?

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:38:00 - 2020-12-29 13:39:10

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in hayatını konu edinen ve Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisi her hafta reytingleri alt üst etmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasına yenileri de katılıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisinde Fuat karakterini oynayan Tekin Temel Kuruluş Osman dizisine katılıyor. Osman Bey’in düşmanı olarak diziye katılacak olan Tekin Temel, Türklerin, Osman Bey’in etrafından birleşmemesi için kirli tuzaklar kurmaktan geri durmayacak.Peki kim bu Tekin Temel?

Tekin Temel kimdir? 

Ege Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu Tekin Temel 1968 yılında doğdu. 2015 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk ve Günah dizisi’nde başrol Kerim karakterini canlandırmıştır. En son ise Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Meryem dizisinde Turan karakterini canlandırmıştır. Reklam, sinema ve dizilerin vazgeçilmez isimlerinden birisi olan usta oyuncu, aslen Manisa Akhisar’lıdır.

Tekin Temel oynadığı dizi ve filmler

Semur Şeytanın Kabilesi, Sevda Kuşun Kanadında, Aşk Ve Günah, Memleket Hikayeleri – Deryalar, İntikam, Sevdaluk, Güneşi Beklerken, Suskunlar, Merhaba Hayat, Veda, Sensiz Yaşayamam, Hür Adam, Güz Gülleri, Ezel, Cam Kırıkları, Gece Gündüz, Oğlum İçin, Hırsız Polis, Acı Hayat, etro Palas, Büyük Buluşma, Çocuklar Duymasın, Üvey Baba, Yılan Hikayesi, Ayrılsak Da Beraberiz, Ruhsar, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi dizi ve sinema filmlerinde rol almıştır.

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