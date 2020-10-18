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Kadın - Aile Taze tarhana çorbası tarifi
Kadın - Aile

Taze tarhana çorbası tarifi

Kolay tarhana çorbası nasıl yapılır? | Tarhana sağlık için son derece faydalı bir çorbadır. Yazdan kuruttuğunuz tarhananız yoksa üzülmenize gerek yok. Yalnızca birkaç malzemeyle tazecik tarhana çorbası hazırlayabilirsiniz. Peki, taze tarhana çorbası nasıl yapılır? | Tarhana nasıl yapılır? | Pratik tarhana çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:36:00 -
Taze tarhana çorbası tarifi

Buram buram Anadolu kokan çorbaların başında gelen tarhana şifa kaynağıdır. Lezzetiyle damakları şenlendiren tarhanayı taze olarak hazırlayıp hızla pişirebilirsiniz. Peki, taze tarhana çorbası nasıl yapılır?

Taze tarhana çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet sivri biber
  • 1 diş sarımsak
  • 1 adet domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı kemik suyu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Taze tarhana çorbası nasıl yapılır?

Son derece kolay bu çorbayı hızla hazırlayabilirsiniz.

Baharatlar hariç tüm malzemeleri rondoya attın.

Bu aşamada rondoya bir su bardağı kemik suyu ekleyin.

Çektiğiniz malzemeleri bir tencereye alın.

Tencereye bir litre su ilave edip karıştırın.

Son olarak baharatları ekleyip kaynamaya bırakın.

Afiyet olsun.

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