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Tarık Pabuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

Sinema ve dizi oyuncusu Tarık Papuççuoğlu'nun Üsküdar'da bulunan evinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen Papuççuoğlu ve komşusuna olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi.

04 Aralık 2018 Salı 16:07
Tarık Pabuççuoğlu'nun evinde yangın çıktı

İstanbul Altunizade'de oturan sinema sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu'nun evinin mutfak kısmında yangın çıktı.

Ambulansta müdahale edildi

Yangına ilk müdahaleyi evde bulunan Pabuççuoğlu ve komşusu Lütfi Kara müdahale etti. Haber verilmesinin ardından kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dumandan etkilenen Pabuççuoğlu ve Kara'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangın nedeniyle evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

"Bizim durumumuz iyi"

Pabuççuoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salonda oturduğu sırada mutfakta, bir anda yangın çıktığını belirterek, "Söndürmeye çalışırken komşum da yangın tüpüyle gelerek müdahale etti. İtfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Bizim durumumuz iyi." dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:07
  1. İstanbul
  2. Yangın
  3. Tarık Pabuççuoğlu

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