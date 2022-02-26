Susam yağı: saça, cilde ve vücuda faydaları ve kullanımı

Çok eski dönemlerden beri faydalarıyla bilinen susam yağı, her derde devadır. Saç dökülmesine iyi gelmesi, saçlara parlaklık sağlaması, kansere karşı koruması, sindirim sistemini düzene sokması gibi pek çok faydası vardır. Susam yağının deriye, cilt üzerine ve saçlara uygulanması mümkündür.

Susam yağı, çiğ susam tohumlarının preslenmesiyle elde edilir. Mutfak, tıbbi ve kozmetik alanlarında kullanımı mevcuttur. Susam tanelerinden elde edilen bu yağ, bitkiseldir. Güney Hindistan, Kore, Çin ve Japon mutfağında yemeklere aroma katmak amacıyla kullanılır.

Susam yağının faydaları nelerdir?

Tansiyonun dengelenmesine destek oluyor, özellikle yüksek tansiyonu düşürmede yardımcı oluyor.

İçeriğinde bulunan doymamış yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürmede etkili oluyor.

Diyabetle savaşta da vücudumuzun yanında yer alıyor.

Tüm bu özellikler sayesinde damar sertliği ve kalp krizi başta olmak üzere birçok kalp ve damar rahatsızlığına yakalanma riskimizi azaltıyor.

Nefes almayı kolaylaştırdığı için astım, nefes darlığı gibi sorunlar yaşayanlara destek oluyor.

Sindirilebilir lif bakımından zengin olduğundan sindirim sorunlarına da iyi geliyor, hazımsızlığın önüne geçiyor.

Bu özelliği sayesinde kabızlık sorununun da hızla iyileşmesini sağlıyor.

Omega-6 ve 9 içerdiğinden hafızayı güçlendirdiği, beynin sağlıkla çalışmasına destek olduğu da söyleniyor.

Bu özelliği sayesinde sinir stres nedeniyle oluşan uykusuzluk sorununa çözüm oluyor.

Beynin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olduğundan stres kaynaklı baş ağrılarına ve migrene de iyi geliyor.

İçerdiği yararlı yağ asitleriyle sadece zihinsel faaliyetlerimize değil fiziksel faaliyetlerimize de sağlık katıyor, enerji verip kendimizi zinde hissetmemizi sağlıyor.

İçinde bolca mineral bulunduğundan kemik ve kas gelişiminde de vücuda büyük yardımları oluyor.

Antienflamatuvar özellikler gösterdiğinde vücudun içinde ya da dışında oluşan iltihaplı bölgelerin hızla iyileşmesine destek veriyor.

Susam yağı nasıl kullanılır?

Asya ve Orta Doğu mutfağında kullanılan bir malzemedir. Rafine edilmemiş susam yağları genellikle açık renklidir ve cevizli bir tada sahiptir. Özellikle düşük veya orta ateşte pişirilen yemeklerde kullanılır. İşlenmiş rafine susam yağı, derin kızartma ve tavada kızartma yöntemleri için kullanılır. Kızarmış susam yağı ise, kahverengidir. Ve genellikle sosların içerisinde kullanılır. Susam yağını patates kızartması, soslar, salata sosları ve et marineleri içinde kullanabilirsiniz.

Susam yağı cilt için nasıl kullanılır?

Susam yağı, antioksidan içeriğiyle toksinlerin atılmasını sağlar.

Antimikrobiyal özelliği ile zararlı mikroorganizmaların büyümesini önler ve onları öldürebilir.

Antiinflamatuar özelliği ile, iltihapları ve şişlikleri azaltır. Ancak alerjik bir bünyeye sahipseniz, susam yağını cildinize uygulamadan önce mutlaka yama testi yapmanız gerekir.

Yama testi nasıl yapılır?

Yama testi, bitkisel yağ ve ürünlerin, cilde zarar verip vermediğini anlamak için uygulanan bir testtir. Öncelikle kolunuzun iç kısmını yıkayın ve güzelce kurulayın. Bu bölgeye bir miktar susam yağı sürün ve gazlı bezle örtün. 24 saat boyunca bekletin. Eğer bu süre içinde kolunuzda yanma, kaşınma ve karıncalanma hissederseniz, hemen gazlı bezi yıkayın ve bölgeyi bol suyla durulayın. 24 saatin ardından gazlı bezi çıkartın ve bu bölgede herhangi bir kızarıklık, kabarma ve dökülme olup olmadığını kontrol edin.