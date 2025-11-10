Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı
Manisa Şehzadeler'de 30 yaşındaki A.Ö., tartıştığı 4 kişi tarafından bıçaklandı.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Peker Mahallesi’nde akşam saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti. Alınan bilgiye göre A.Ö. (30), Peker Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada A.Ö, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.