Sivas Bayram namazı 2022: 2 Mayıs Sivas Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saatlerinin yer aldığı takvimi yayınladı. Sivas için Ramazan Bayram namazı saati 2022 merak ediliyor. Ramazan Bayramı namazı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bayram namazı saatinde kılınacak.

Sivas bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Sivas'ta Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.04'te kılınacak.

Akıncılar bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Akıncılar'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 05.58'de kılınacak.

Altınyayla bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Altınyayla'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.05'te kılınacak.

Divriği bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Divriği'de Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.00'da kılınacak.

Doğanşar bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Doğanşar'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.01'de kılınacak.

Gemerek bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Gemerek'te Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.08'de kılınacak.

Gölova bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Gölova'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 05.57'de kılınacak.

Gürün bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Gürün"de Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.04'te kılınacak.

Hafik bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Hafik'te Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.02'de kılınacak.

İmranlı bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre İmranlı'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 05.59'da kılınacak.

Kangal bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Kangal'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.03'te kılınacak.

Koyulhisar bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Koyulhisar'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.00'da kılınacak.

Suşehri bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Suşehri'de Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 05.59'da kılınacak.

Şarkışla bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Şarkışla'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.07'de kılınacak.

Yıldızeli bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Yıldızeli'de Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.05'te kılınacak.

Zara bayram namazı saat kaçta?

Diyanet'e göre Zara'da Ramazan Bayramı namazı İstanbul'da 06.01'de kılınacak.

Bayram Namazı farz mıdır?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Bayram Namazı kaç rekat?

Hem Ramazan hem Kurban bayramı namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır? İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar. Hem imam, hem de cemaat içinden "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir kısaca durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır. Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İkinci rekatın kılınışı : -İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır, sonra da secdeler yapılarak oturulur. Oturuşta İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler.