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Aktüel Sinop’ta dolu yağdı
Aktüel

Sinop’ta dolu yağdı

Sinop’ta dolu etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 23:30:00 -
Sinop’ta dolu yağdı

Sinop’ta dolu etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü.

Kötü hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Sinop’ta, yağmur ve kar yağışının ardından dolu, kent merkezinde etkisini gösterdi.

Yaklaşık yarım saat kuvvetli yağan dolu nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Dolu yağışının beyaza bürüdüğü şehirde, belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması yaptı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada sürücülerden kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkmamaları istendi.

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