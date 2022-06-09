Sertrans Logistics filosunu T EVO çekicilerle güçlendiriyor

ONUR YILMAZ

Törende hedeflerini paylaşan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, şunları söyledi: “2023’te ülkemizin en büyük e-lojistik şirketi, 2025’te ülkemizin en büyük lojistik organizasyonu ve 2030’da ülkemizin en büyük lojistik şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu noktada ilk hedefimiz gerçekleşti. Yurt dışı büyüme planımız da net. 2022 yılında yapacağımız yeni yatırımlarla gerek depolama gerekse taşımacılık operasyonlarında büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemiz özelinde toplam depolama kapasitemizi 240-250 bin metrekare seviyelerine çıkartacağız. Bu kapasitenin büyük bir kısmı da e-ticaret lojistiği operasyonlarına ayrılacak. Ayrıca Almanya başta olmak üzere açacağımız yeni ülke ofisleri ve depolarla yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl Almanya depomuzun açılmasıyla buradaki süreç başladı, devam edecek. Bu ülkeyi önümüzdeki dönemde yeni ülkeler izleyecek. Buna dair hazırlıklar mevcutta sürüyor.”

Özelikle uluslararası nakliyede pazar payı gelişim sürecinde Renault Trucks’la süregelen 30 yıllık iş birliklerinin önemine de değinen Keleş, “Filomuz, ekibinizin bir parçası ve güvendiğiniz iş ortağıyla yola devam etmek önemli. Bir taraftan filo yatırımı yaparken, bir taraftan da ticaretin yükselen değeri e-ticaret lojistiği alanında yatırımlarımız sürüyor. Teknoloji bir diğer yatırım alanımız ve lojistiğin yeni ihtiyaçlarına uygun teknoloji yatırımları yapıyoruz. Bu kadar titizlikle sürdürdüğümüz büyüme stratejimizde filomuzun da son teknolojide ve sektöre öncülük eden donanımda olmasına özen gösteriyoruz. Bu nedenle yeni Renault Trucks’ın yeni EVO serisi çekicilerini filomuza kattığımız için heyecan duyuyoruz” dedi.

İvme devam edecek

2021 yılında büyüme ivmelerinin arttığına dikkat çeken Keleş, “Özelikle ülkemizin en önemli ihracat ve ithalat pazarları arasında yer alan İspanya, Portekiz, Fransa ile Almanya’da ciddi bir pazar payımız var. Bugün Portekiz’e giden her 100 aracın yaklaşık yüzde 50’si bizim araçlarımızken İspanya’da yüzde 30’a yakın bir pazar payımız var. Fransa ve Almanya’da birçok global markanın bir numaralı hizmet tedarikçisi durumundayız. Öte yandan mevcutta 200’e yakın ülke ve 800’e yakın noktada müşterilerimize hizmet sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Gelişmeler üst üste

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de şu açıklamalarda bulundu: “Yeni Renault Trucks EVO serimizin Türkiye pazarında kazandığı başarıdan ve Sertrans Logistics’in de bu araçlarımızı tercih etmesinden duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz. Tüm sektörler gibi lojistik alanı da dinamik gelişmeler yaşıyor ve Renault Trucks olarak lojistik filolarının ihtiyaçlarını beklentilerin üzerinde karşılayabilecek gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Araçlarımızla yakıt tasarrufundaki iddiamızı EVO serimizle bir adım öteye taşıyoruz. Bu yönden araçlarımızın Sertrans Logistics’in şirket felsefesi olan sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma konularındaki hassasiyetine de hizmet edeceğine inanıyoruz. EVO serimiz, bağlantılı hizmetler, optifleet ve servis sözleşmeleri gibi çözümlerin verimliliği, tasarım, konfor yenilikleriyle yine düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan iddialı araçlar. EVO, sadece yeni ürün özellikleriyle değil, 360 hizmet anlayışı sunan yeni ulaşım çözümleriyle de müşteri ve sürücülerden büyük ilgi görüyor. Sertrans Logistics’in filo verimliliğini yeni araçlarımız ile daha yukarılara taşıyacağından şüphemiz yok.”