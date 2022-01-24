Şehit alilerine ve gazilere müjde

YENİ AKİT / ANKARA

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, SGK’dan maaş alan Şehit Aileler ve Gazilere ödenen Tütün ikramiyesi’nin ve Ocak ayı maaş farklarının 27 Ocak Perşembe günü ödeneceğini açıkladı. Ek ödemelerin ve Ocak ayı maaş farkları hak sahiplerine aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 27 OCAK 2022 Perşembe günü ödeneceğini belirten Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, “Vatanımızın bekası, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna şehadete yürüyen kahramanlarımızın geride bıraktıkları yakınları ile bu uğurda vazife malulü/harp malulü ve gazi olan vatan evlatlarına sahip çıkmak dernek olarak temel görevlerimizden Bizler daima birbirimize emanetiz. Yapılacak ek ödemelerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

2022 yılında Şehit Aileleri, Harp, Vazife ve Malul Gazilere ödenecek tütün ikramiye tutarları aşağıya çıkarılmıştır.

• Şehit ailelerine 9 bin 386, 60 lira (Varisler arasında (Anne, baba, eş, çocuk) pay edilecek.)

• 1.Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 69,44 lira ödenirken 2022’de 9 bin 386,60 lira ödenecek

• 2. Derece Gaziye 2021 yılında 6 bin 025,90 lira ödenirken 2022’de 8bin 447,90 lira ödenecek

• 3. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 879,54 lira ödenirken 2022’de 7bin 274,61 lira ödenecek

• 4. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 686,81 lira ödenirken 2022’de 6 bin 570,62 lira ödenecek

• 5. Derece Gaziye 2021 yılında 4 bin 184,65 lira ödenirken 2022’de 5 bin 866,62 lira ödenecek

• 6. Derece Gaziye 2021 yılında 3 bin 682,49 lira ödenirken 2022’de 5 bin 162,63 lira ödenecek