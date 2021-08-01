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Aktüel Şahan Gökbakar'ın villası yandı mı? Şahan Gökbakar’ın evine yangın ulaştı mı?
Aktüel

Şahan Gökbakar'ın villası yandı mı? Şahan Gökbakar’ın evine yangın ulaştı mı?

Şahan Gökbakar evi yanıyor mu? Türkiye’nin farklı noktalarında eş zamanlı çıkan orman yangınları nedeniyle ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Türkiye genelinde çıkın orman yangınlarının söndürülmesi için tüm ekipler canla başla mücadele veriliyor. Çıkan yangınlardan 111 yangın kontrol altına alınırken, 3 ilde süren 6 yangını söndürme çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Peki Şahan Gökbaka villası yandı mı? Şahan Gökbakar’ın evine yangın ulaştı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-01 16:50:00 - 2021-08-01 17:12:14
Şahan Gökbakar'ın villası yandı mı? Şahan Gökbakar’ın evine yangın ulaştı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 28 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "An itibarıyla devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4 bin 800 personel müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, 111 yangının kontrol altına alındığını, Antalya'da 2, Muğla'da 3 ve Tunceli'de 1 olmak üzere devam eden 6 yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırım özel mülk tabelası asması büyük tepkilere yol açmıştı. 

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki villası yandı mı?

Marmaris’te meydana gelen yangında yerleşim yerleri zarar görürken, yanan ormanlarda çok sayıda yabani hayvanın da etkilendiği biliniyor. Hürriyet’in haberine göre, Marmaris’teki yangın sahile izinsin özel mülk tabelası astığı villasının dibine kadar geldi. Marmaris’te etkili olan yangın müstehcen ve bel altı esprilerle mizah içerikli filmler yaptığını sanan Şahan Gökbakar’ın evinin arka tarafından göründü. Söndürme çalışmaları süren bölgede yangın eğer kontrol altına alınamazsa ünlü oyuncunun evinin de tehlikeye gireceği söyleniyor. 

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