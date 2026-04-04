  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlk özgün ilaçta müjde geldi: Türkiye'den dünya sağlığına hediye! Bir seçim yapmayı beceremiyorlar! Atatürkçü dernek üyeleri birbirine girdi Hürmüz gibi kapatılabileceği uyarısı geldi Babu'l Mendeb tehditi Sahte mi gerçek mi bilemiyorlar! İran’dan ABD’yi pazara gönderen taktik Uydu görüntüleme şirketlerine kısıtlama getirdi ABD’nin paniği uzaydan görülüyor Aile Bakanlığını diline dolayan Özgür'e fena kapak! CHP'nin Aile Bakanı adayları: Özkan Yalım, Hasbi Dede, Mustafa Sarıgül... Haydut Trump motoru yaktı! Küfürlü Hürmüz mesajı, Salı günü için yeni tehdit Bakan Gürlek, suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle buluştu: Acınızı en derinden hissediyorum! Bu sorunu çözeceğiz! İsrail'den Lübnan'da sivil katliamı! 4 yaşındaki çocuk ve 6 masum hayatını kaybetti! ABD patır patır düşen uçaklarla rezil oldu! Gerçek hayatla Hollywood filmlerinin aynı olmadığını anladılar!
Rusya'dan Zelenskiy'e Hürmüz tepkisi: Teklifiyle dalga geçtiler
Rusya'dan Zelenskiy’e Hürmüz tepkisi: Teklifiyle dalga geçtiler

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Zelenskiy’in Hürmüz Boğazı’na yardım teklifini alaycı bir dille eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılmasına yönelik yardım teklifini ti’ye aldı.

Zelenskiy, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tecrübeleriyle Hürmüz Boğazı’nda müttefiklerine destek verebileceğini, insansız deniz araçları ve liman güvenliği konusundaki uzmanlıklarını paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.

Zaharova ise Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’in “Kimse bizi çağırmadı ama yardıma hazırız” sözlerini alıntılayarak, “Evdeki her şeyi çözdü de… Artık büyük sorunlara el atma vakti geldi” ifadelerini kullandı.

Ortadoğu’da tansiyon, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik hava saldırılarıyla yükselmiş, Tahran’ın karşılık vermesiyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği durma noktasına gelmişti. Dünya petrol ve LNG sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği boğazdaki kriz, küresel enerji piyasalarında fiyatların hızla artmasına yol açtı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23