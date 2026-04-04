Rusya'dan Zelenskiy’e Hürmüz tepkisi: Teklifiyle dalga geçtiler
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Zelenskiy’in Hürmüz Boğazı’na yardım teklifini alaycı bir dille eleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın kaldırılmasına yönelik yardım teklifini ti’ye aldı.
Zelenskiy, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tecrübeleriyle Hürmüz Boğazı’nda müttefiklerine destek verebileceğini, insansız deniz araçları ve liman güvenliği konusundaki uzmanlıklarını paylaşmaya hazır olduklarını söylemişti.
Zaharova ise Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’in “Kimse bizi çağırmadı ama yardıma hazırız” sözlerini alıntılayarak, “Evdeki her şeyi çözdü de… Artık büyük sorunlara el atma vakti geldi” ifadelerini kullandı.
Ortadoğu’da tansiyon, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran topraklarına yönelik hava saldırılarıyla yükselmiş, Tahran’ın karşılık vermesiyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiği durma noktasına gelmişti. Dünya petrol ve LNG sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği boğazdaki kriz, küresel enerji piyasalarında fiyatların hızla artmasına yol açtı.