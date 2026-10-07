Renault Group’tan Paris’te dört dünya prömiyeri! Gözler Türkiye’nin yeni gururu Striker’da olacak

Renault Group, Renault, Dacia ve Alpine markalarıyla 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda dört dünya prömiyerine imza atıyor. Renault yeni E-Space Concept’i, Dacia Türkiye’de üretilen yeni Striker ve Avrupa’da üretilen ikinci nesil Spring modellerini, Alpine ise özel üretim PS1 konsept otomobilini ilk kez dünya sahnesine çıkarıyor.

Renault’dan E-Space Concept

Renault’nun dünya prömiyerini gerçekleştireceği E-Space Concept, markanın “voitures à vivre” yaklaşımını geleceğin aile otomobiline taşıyor. İlk kez 1984’te tanıtılan Espace modelinden ilham alan 4,70 metre uzunluğundaki konsept; geniş ve teknolojik iç mekânı, insan odaklı teknolojileri ve güçlü tasarımıyla öne çıkıyor.

Renault fuarda ayrıca yeni Megane E-Tech Elektrikli, yeni Trafic Van E-Tech Elektrikli, sınırlı üretim Rafale Hypnotic ve kişiselleştirilmiş Renault 5 Turbo 3E modellerini sergileyecek. Renault 8 Gordini Concept ve Renault 4 JP4x4 Concept de markanın mirasını geleceğin mobilitesiyle buluşturan konseptler arasında yer alacak. Twingo E-Tech Elektrikli ürün gamına eklenen panoramik cam tavanlı yeni Twingobay de ilk kez tanıtılacak.

Renault Pro+ standında ise Kangoo, Trafic ve Master’ın yanı sıra ticari kullanıcılara yönelik çözümler sergilenecek. Elektrikli araçlarda kademeli olarak sunulan LFP batarya teknolojisi ve Google’ın yapay zekâ asistanı Gemini de Renault’nun öne çıkan yenilikleri arasında bulunuyor.

Dacia’dan çifte dünya prömiyeri

Dacia, Paris’te yeni Striker ve ikinci nesil Spring’in dünya prömiyerlerini gerçekleştirecek. Türkiye’de OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek Striker; hybrid, tribrid ve LPG’li güç aktarma seçenekleriyle markanın C-segmentindeki ürün gamını genişletecek.

Avrupa’da üretilecek ikinci nesil Spring ise elektrikli mobiliteyi daha erişilebilir hale getirme hedefini sürdürecek ve Dacia’nın genişleyecek elektrikli araç ailesinin ilk adımını oluşturacak.

Dacia ayrıca Sandero, Sandero Stepway ve Jogger modellerinde yeni hybrid 155, Duster ve Bigster modellerinde ise yeni tribrid 150 4x4 güç aktarma organlarını sergileyecek.

Alpine’den PS1 dünya prömiyeri

Alpine, fuarda PS1 (Projet Spécial 1) konsept otomobilini dünya prömiyeriyle tanıtacak. Özel projeler ürün grubunda konumlanan PS1, markanın tasarım ve performans vizyonunu yansıtıyor.

Alpine ayrıca üçüncü nesil A110’un tasarımına yönelik ön gösterim niteliğindeki A110 Sculpture’ı ilk kez kamuoyuna sunacak. A290 ve A390 için genişletilen Atelier Alpine programındaki yeni kişiselleştirme seçenekleri de fuarda sergilenecek.

Renault Group’un üç markası, 12-18 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli ve hybrid mobiliteden çoklu enerji çözümlerine, SUV modellerinden performans otomobillerine kadar geleceğe yönelik ürün ve teknoloji stratejilerini ziyaretçilerle buluşturacak.