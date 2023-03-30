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Aktüel PTT'den Devrim’li, Togg’lu anma pulu ve ilkgün zarfı
Aktüel

PTT'den Devrim’li, Togg’lu anma pulu ve ilkgün zarfı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 13:27:00 -
PTT'den Devrim’li, Togg’lu anma pulu ve ilkgün zarfı

PTT AŞ tarafından, üzerinde Devrim ve Togg otomobillerinin bulunduğu "Türkiye’nin Otomobilleri" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 30 Mart 2023 tarihinde tedavüle sunuldu.

PTT AŞ 30 Mart 2023 tarihinde "Türkiye’nin Otomobilleri" 2x10.00 TL bedelli (36x52 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 30.00 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Türkiye’nin Otomobilleri 30.03.2023 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.

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