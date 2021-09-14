Aşı karşıtı olarak bilinen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık'ın kariyeri merak konusu. Sık sık Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Fındık'ın kariyeri yakından araştırılıyor. Peki, Serhat Fındık kim?

Prof. Dr. Serhat Fındık kimdir? Serhat Fındık kim kariyeri

Serhat Fındık 8 Mart 1969 yılında dünyaya geldi. Serhat Fındık, ilk ve orta öğrenimini İzmit'te tamamladı. Serhat Fındık 1986 yılında Hacettepe Tıp (ingilizce) Fakültesi'ni kazandı. 1993 yılında mezun olan Serhat Fındık Hacettepe Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda ihtisasa başladı ve 1997 yılında uzman unvanını kazandı.

Serhat Fındık Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville'de akademik kariyerini sürdürdü. 2004 yılında American College of Chest Physicians'ta "Fellow" unvanı aldı. 2005 yılında Doçent 2012 yılında da Profesör unvanlarını aldı.