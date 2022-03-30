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Yemek Tarifleri Pekmez tatlısı tarifi nasıl yapılır? Evde bastık nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif
Yemek Tarifleri

Pekmez tatlısı tarifi nasıl yapılır? Evde bastık nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif

En sağlıklısından ve en lezzetlisinden müthiş bir tatlı bastık tarifi ile karşınızdayız. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun

Yeniakit Publisher
2022-03-30 22:47:00 - 2022-03-30 22:52:24
Pekmez tatlısı tarifi nasıl yapılır? Evde bastık nasıl yapılır? Pratik ve kolay tarif

Pestil mi bastık mı?

Pestil ya da bastık Türkiye ve çevre ülkeler mutfaklarında meyve özlerinin baskı altında bir yaprak şekli verilmek suretiyle kış için saklanması ve bunun sonucunda oluşan tatlı.

Bastık neye iyi gelir?

Pestil kalp ve damar hastalığı riskini ciddi seviyede azaltır. Tam bir enerji deposudur. Güne daha zinde ve daha dinlenmiş şekilde başlamanızı sağlar, gün sonu yorgunluğunu azaltır. İçerisinde rafine şeker bulunmayan pestiller vücudun günlük tatlı ihtiyacını en sağlıklı şekilde karşılar.

Bastık (Pekmez tatlısı) tarifi 

Malzemeler

  • 5 su bardağı su
  • 5 yemek kaşığı şeker
  • 5 yemek kaşığı nişasta
  • Yarım çay bardağı pekmez

Üzeri İçin;

  • Ceviz
  • Hindistan cevizi

Bastık (Pekmez tatlısı) tarifi nasıl yapılır?

Önce bir su bardağı ile birlikte nişastayı açıp diğer kalan suya ekleyip tencereye koyun. Üzerine pekmez ve şekeri ilave edip karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince kaselere doldurup üzerine hindistan cevizi ve normal ceviz koyarak ılık iken servis edin.

Bastık faydaları

Pekmezde polifenol bulunuyor ve bu yönüyle bastık tatlısı kilo vermeye yardımcı oluyor. Çok fazla tüketilmemesi kaydıyla obezite ile mücadeleye destek olabilecek tatlılardan biridir. Adet dönemi ağrılarını gidermeye yardımcı oluyor. Özellikle krampların eşlik ettiği adet ağrılarını azaltır.

 

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