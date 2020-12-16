Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?
Pegasus el bagajı ağırlığı ne kadar olmalı? | Pegasus ile yolculuk yapacak olanlar bagaj haklarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Pegasus kabin bagajı alıyor mu? | Yurtiçi kabin bagajı kaç kilo? | Pegasus yurtdışı kabin bagajı kaç kilo?
Pegasus kabin bagajı alıyor mu? | Pegasus ile yolculuk yapacak olanlar yanlarına ne kadarlık valiz alabileceklerini merak ediyor. Peki, Pegasus bagaj ağırlığı ne kadar?
Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?
Pegasus koronavirüs salgını sebebiyle kabin bagajı almıyor. Yapılan açıklamada " COVID-19 önlemleri çerçevesinde uçak içerisine kabin bagajı alınmayacaktır. Kabin bagajınızı check-in bagajınızla birlikte teslim etmeniz gerekmektedir. Bagajınız 8 kg ağırlığını aşmamalıdır” denildi.
Yolculuk yapanlar kaç kilogramlık bagaj haklarının bulunduğunu merak ediyor. Pegasus bagaj hakkı şöyle:
Yurt içi paketleri bagaj hakkı
Eko 15 kg
Avantaj 20 kg
Business Flex 15 kg
Yurt dışı paketleri bagaj hakkı
Super Eko 0 kg
Eko 20 kg
Avantaj20 kg
Business Flex 20 kg