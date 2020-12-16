Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?

Pegasus el bagajı ağırlığı ne kadar olmalı? | Pegasus ile yolculuk yapacak olanlar bagaj haklarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Pegasus kabin bagajı alıyor mu? | Yurtiçi kabin bagajı kaç kilo? | Pegasus yurtdışı kabin bagajı kaç kilo?