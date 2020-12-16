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Yaşam Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?
Yaşam

Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?

Pegasus el bagajı ağırlığı ne kadar olmalı? | Pegasus ile yolculuk yapacak olanlar bagaj haklarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Pegasus kabin bagajı alıyor mu? | Yurtiçi kabin bagajı kaç kilo? | Pegasus yurtdışı kabin bagajı kaç kilo?

Yeniakit Publisher
2020-12-16 12:24:00 -
Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?

Pegasus kabin bagajı alıyor mu? | Pegasus ile yolculuk yapacak olanlar yanlarına ne kadarlık valiz alabileceklerini merak ediyor. Peki, Pegasus bagaj ağırlığı ne kadar?

Pegasus bagaj hakkı kaç kilo?

Pegasus koronavirüs salgını sebebiyle kabin bagajı almıyor. Yapılan açıklamada " COVID-19 önlemleri çerçevesinde uçak içerisine kabin bagajı alınmayacaktır. Kabin bagajınızı check-in bagajınızla birlikte teslim etmeniz gerekmektedir. Bagajınız 8 kg ağırlığını aşmamalıdır” denildi.

Yolculuk yapanlar kaç kilogramlık bagaj haklarının bulunduğunu merak ediyor. Pegasus bagaj hakkı şöyle:

Yurt içi paketleri bagaj hakkı

Eko        15 kg

Avantaj  20 kg

Business Flex     15 kg

Yurt dışı paketleri bagaj hakkı 

Super Eko           0 kg

Eko        20 kg

Avantaj20 kg

Business Flex     20 kg

THY bagaj kilo aşımı ücreti
THY bagaj kilo aşımı ücreti

Ekonomi

THY bagaj kilo aşımı ücreti

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