Oğuzhan Özyakup kimdir? Oğuzhan Özyakup nereli kaç yaşında? Oğuzhan Özyakup hangi takımda?

Son dakika transfer haberleri arasında yer alan isilerde biri Oğuzhan Özyakup oldu. Vatandaşlar Oğuzhan Özyakup’un hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Oğuzhan Özyakup kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Oğuzhan Özyakup kimdir?

Oğuzhan Özyakup 23 Eylül 1992 tarihinde Zaandam, Hollanda'da doğdu. Hollanda'da yetişmiş Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Oğuzhan Özyakup kariyeri

Futbola, Zaandam Türk Spor takımında başlayan futbolcu 2002'de AZ altyapısına geçti. Burada B1 ve A1 seviyelerinde forma şansı buldu. Oğuzhan, 1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. 2008-09 sezonunda FA Youth Cup şampiyonu olurlarken, Özyakup final maçlarının ikincisinde son 7 dakika forma giydi. Oğuzhan, 1 Eylül 2008 tarihinde Arsenal altyapısına geçmiştir. Oğuzhan, 2009 yılında kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2011 yılında kulübüyle 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. 2010-11 sezonunda 51 numarayı alıp kadroda ismen yer alsa da forma şansı bulamadı. 8 Haziran 2012 tarihinde Beşiktaş'tan, KAP'a gönderilen açıklamada, Oğuzhan Özyakup'un transferi duyuruldu. 4 Haziran 2014 tarihinde Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un 2016 yılında bitecek olan sözleşmesi 2 yıl uzattı.

Beşiktaş'ta Olcay Şahan'ın ayrılığından sonra boş kalan 10 numaralı formayı Oğuzhan Özyakup aldı. 2017-2018 sezonunda 24 süper lig,5 Türkiye kupası,7 Şampiyonlar ligi ve 1 TFF süper Kupa maçı olmak üzere toplamda 37 maça çıktı ve 8 asistlik bir performans gösterdi. 2019-2020 sezonunun devre arasında Eredivisie takımlarından Feyenoord'a geçici olarak transfer oldu.